Российско-украинская война и новости Финляндии: оперативные обновления

Британский премьер-министр Борис Джонсон был одним из самых напористых сторонников Украины в Европе, поэтому объявление о новых соглашениях о безопасности со Швецией и Финляндией, обе опасающиеся угрозы безопасности со стороны Москвы, зависит от жесткой британской политики сопротивления России. агрессия.

Однако соглашения пересекают новую черту, говоря, что Великобритания может поддержать две страны в военном отношении, если они подвергнутся нападению со стороны России, даже если они не являются членами НАТО, трансатлантического военного союза.

Несмотря на предостережения Москвы не делать этого, Швеция и Финляндия обсуждают, обращаться ли к НАТО, чьи члены по Статье 5 включают гарантии взаимной защиты.

Но соглашение г-на Джонсона обеспечит поддержку шведам и финнам во время любого процесса вступления в НАТО, когда они особенно уязвимы для российского возмездия или если они решат не вступать в клуб.

Джонсона, посетившего две страны в среду, спросили, может ли соглашение означать размещение британских войск в Финляндии, которая имеет 800-мильную границу с Россией.

«В случае стихийного бедствия или нападения на кого-либо из нас, да, мы будем помогать друг другу, в том числе военной помощью», — сказал он. Он добавил, что вид помощи будет зависеть от поданного запроса.

Швеция и Финляндия взамен предложили Британии взаимные гарантии. «Мы будем стоять вместе и поддерживать друг друга при любых обстоятельствах, в хорошую и плохую погоду», — заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, добавив, что решение его страны рассмотреть вопрос о членстве в НАТО было вызвано вторжением России в Украину.

Ранее, в Стокгольме, после того, как его сфотографировали в гребной лодке со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон, Джонсон сказал, что соглашение со Швецией «заручается ценностями», которые дороги обеим странам.

И добавил: «Как ты хорошо выразилась, Магдалина, когда мы были на озере: теперь мы в буквальном и переносном смысле в одной лодке».

Рад приветствовать премьер-министра Встроить твит в Швецию. Важные обсуждения широких двусторонних отношений и совместных усилий по поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Было решено укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны посредством Декларации политической солидарности. pic.twitter.com/ZUjF54jZsS — Шведский ПМ (шведский ПМ) 11 мая 2022 г.

Для г-на Джонсона, который наладил тесные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, инициатива состоит в том, чтобы отвлечь внимание от его политических проблем дома после того, как он был Полиция оштрафовала за нарушение режима самоизоляции на Даунинг-стрит. Когда в среду его спросили, может ли это побудить его уйти в отставку, Джонсон ответил, что больше внимания уделяет угрозе со стороны России.

Этот шаг в среду также соответствовал усилиям Джонсона по созданию новой роли во внешней политике Великобритании после Brexit. Находясь вне Европейского союза и не имея возможности влиять на его решения, Великобритания пытается максимально использовать свое положение, наряду с Францией, как одна из стран Западной Европы, наиболее подготовленных и способных развернуть значительные военные силы.

В феврале Великобритания объявила о трехстороннем соглашении о безопасности с Украиной и Польшей, а британские министры совершили несколько визитов в страны Балтии, которые чувствуют себя особенно уязвимыми для российской агрессии.

Великобритания играла ведущую роль в дискуссиях не только в НАТО, но и в менее заметной дипломатической форме, называемой Объединенным экспедиционным корпусом, в который входят Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Некоторые дипломаты ЕС считают, что Великобритания может попытаться воспользоваться этим рычагом, чтобы разделить блок из 27 стран. Например, те государства-члены, которые получают военную поддержку или гарантии от Великобритании, могут не захотеть принимать жесткие меры против Лондона в случае любой эскалации его спора с ЕС по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии после Brexit.

Но Даунинг-стрит в ответ на вопрос в среду, могут ли такие контакты быть установлены в ходе переговоров со Швецией и Финляндией, заявила, что ее гарантии безопасности не связаны никакими условиями.