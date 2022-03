Российско-украинская война: попытка прекращения огня для выселения мирных жителей провалилась | Новости войны России и Украины

Украина заявляет, что эвакуация гражданских лиц была остановлена ​​в двух городах на юго-востоке страны из-за продолжающихся обстрелов, а версия России о временном прекращении огня, позволяющем более 200 000 человек бежать от боевых действий, была отклонена.

В субботу Россия заявила, что прекратила огонь по своим войскам возле Мариуполя и Волновки для безопасного доступа, но украинские официальные лица обвинили российские войска в частичном нарушении режима прекращения огня..

«Российская сторона не соблюдает режим прекращения огня и продолжает вести огонь по Мариуполю и его окрестностям», — заявил заместитель руководителя Офиса Президента Владимира Желенского Гирилло Тимошенко.

«Ведутся переговоры с Российской Федерацией об установлении режима прекращения огня и обеспечении безопасного гуманитарного маршрута».

Но позже Минобороны России обвинило украинских «националистов» в двух городах в том, что они блокировали общественные выходы. Он заявил, что соблюдает режим прекращения огня и что между двумя общинами велась стрельба против условий России.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что понимает, что гарантия прекращения огня не позволит начать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновки в субботу.

Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы обеспечить безопасный выезд мирных жителей из различных пострадавших от конфликта городов», — говорится в заявлении.

«Пейзажи в Мариуполе и других городах сегодня душераздирающие. Следует приветствовать любую попытку сторон отстранить общественность от насилия и позволить ей добровольно перебраться в более безопасные районы.

Ранее Минобороны заявило, что его подразделения открыли гуманитарные коридоры в районе Мариуполя и Волновки, которые были окружены его войсками, сообщает российское информационное агентство РИА.

В Мариуполе со ссылкой на городские власти сообщили, что гражданам разрешат выезд в течение пятичасового окна.

Правительство Украины заявило, что планирует эвакуировать около 200 000 человек из Мариуполя и 15 000 из Волновки, а Красный Крест гарантирует прекращение огня.

Однако позднее эвакуация затянулась.

«Эвакуация мирных жителей отложена из соображений безопасности, поскольку российская сторона не соблюдает режим прекращения огня и продолжает обстреливать Мариуполь и его окрестности», — говорится в сообщении городских властей. СМИ.

Без воды, тепла и электричества

Агентства по оказанию помощи предупреждают о гуманитарной катастрофе в регионе, поскольку беженцы бегут в западную Украину и соседние европейские страны из-за нехватки продовольствия, воды и медикаментов.

По словам мэра Вадима Бойченко, в Мариуполе, взятие которого станет главным подарком России, нет ни воды, ни тепла, ни электричества, а продукты питания заканчиваются.

«Нас просто уничтожают», — сказал он.

Ранее в субботу Желенский заявил: «Сегодня должны функционировать гуманитарные коридоры… для спасения людей — женщин, детей, стариков, обеспечения продуктами и лекарствами остальных. Мы вносим свой вклад в выполнение договоренности. .

Корреспондент «Аль-Джазиры» Чарльз Стрэтфорд сказал, что машины собрались для эвакуации мирных жителей в 440 км (270 миль) к северо-западу от Мариуполя из Динибро, но неясно, сделали ли они это.

«В городе есть три точки, где собираются автобусы, чтобы доставить людей через город Сапориция. [about 225km or 140 miles from Mariupol]— сказал Стратфорд.

«Мы понимаем, что эта пешеходная дорожка, которая будет создана, проведет людей через всю страну через северо-западную сельскую местность. Глава облгосадминистрации призвал частных автовладельцев возить людей из Мариуполя в Сапоризию и максимально заправлять свои автомобили.

Оставайтесь в приютах

Украина заявляет, что российские силы сосредоточены на окружении столицы Киева и второго по величине города Харькова с целью строительства наземного моста в Крым.

Киев снова подвергся нападению на пути российского бронетранспортера, который несколько дней стоял за пределами украинской столицы, когда из центра города раздались взрывы.

Украинские СМИ «Суспольное» цитируют власти города Сумы, расположенного примерно в 300 км к востоку от Киева, которые сообщают о риске драк на улицах города и призывают жителей оставаться в убежищах.

Мариуполь стал ареной растущих страданий в дни артиллерийских обстрелов, в результате которых были отключены электричество и большинство телефонных служб, а в морозную погоду возникла опасность нехватки продовольствия и воды для сотен тысяч людей. В аптеках нет лекарств, заявили «Врачи без границ» (Medicines Sans Frontieres или MSF).

Перемирие продлится до 16:00 (14:00 по Гринвичу), а эвакуация начнется в 11:00 (09:00 по Гринвичу), сообщил высокопоставленный чиновник.

Вторжение президента Владимира Путина в Украину вызвало осуждение во всем мире, и многие страны ввели жесткие санкции, потому что Запад пытается уравновесить санкции, избегая эскалации конфликта.

Москва отрицает нападение на мирных жителей Украины и заявляет, что ее целью является разоружение соседей, противостояние тому, что она считает агрессией НАТО, и захват так называемых неонацистских лидеров.

Ожидалось, что Зеленский потребует от Вашингтона дальнейшей помощи во время видеозвонка с Сенатом США в 9:30 по восточному времени (14:30 по Гринвичу).

Соединенные Штаты взвешивают способы сокращения, чтобы смягчить воздействие на импорт российской нефти и мировые поставки. Мировые цены на нефть выросли более чем на 20 процентов на этой неделе из-за опасений по поводу нехватки предложения.