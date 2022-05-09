Российско-украинская война: силы «Азовстали» заявляют, что «сдача невозможна» | военные новости между россией и украиной

Это обещание прозвучало, когда самый высокопоставленный российский чиновник, еще не ступавший в Мариуполь, приветствует «восстановление мира» в «освобожденных» городах.

Украинские боевики, укрывшиеся в подземных бункерах огромного сталелитейного завода в юго-восточном городе Мариуполь, поклялись сражаться до конца, пока российские войска продолжают атаки на завод «Азовсталь».

«Мы будем продолжать сражаться, пока живы, чтобы дать отпор российским оккупантам», — заявил заместитель командира украинского полка «Азов» капитан Святослав Баламар на онлайн-конференции в воскресенье.

«У нас мало времени. Он умолял международное сообщество помочь эвакуировать раненых солдат с завода в Мариуполе.

Металлургический завод «Азовсталь» — последний анклав украинского сопротивления в разрушенном портовом городе, и его судьба приобрела символическое значение в более широкой битве после вторжения России в Украину 24 февраля.

Сотни мирных жителей также укрывались от российских атак на сталелитейный завод в течение нескольких недель, но все они были эвакуированы в последние дни в рамках гуманитарной миссии, координируемой Организацией Объединенных Наций и Красным Крестом.

Сейчас на «Азовстали» остались только бойцы и медики.

Но другой офицер полка «Азов» также сказал, что сдаться «нельзя».

«Мы все военнослужащие Мариупольского гарнизона, мы были свидетелями военных преступлений, совершенных Россией и российской армией. Мы свидетели», — сказал сотрудник разведки Илья Самуеленко.

Сдаваться не вариант, потому что Россия не заинтересована в наших жизнях.

Он добавил, что полк не оставит 200 и более солдат ранеными.

Мы не можем бросить наших раненых и наших погибших — эти люди заслуживают должного обращения, они заслуживают погребения, достойного этого имени. «Мы никого не оставим позади», — сказал он.

Украинские официальные лица пообещали продолжить дипломатические усилия по эвакуации солдат, а Михайло Подолак, старший советник президента Украины, заявил в социальных сетях, что Киев «не остановится, пока мы не эвакуируем всех наших людей» с «Азовстали».

Хоснолин посетил Мариуполь

Мариуполь играет ключевую роль в попытках Москвы связать Крым, захваченный Россией в 2014 году, и части восточных Луганской и Донецкой областей, которые с тех пор удерживаются пророссийскими сепаратистами.

Вице-премьер России Марат Хоснолин сообщил в Telegram, что в воскресенье посетил Мариуполь, став самым высокопоставленным государственным деятелем страны, ступившим в город после нескольких недель российских бомбардировок.

Хоснолин, который отвечает за строительство и городское развитие в правительстве России, сообщил в Telegram, что он посетил Мариуполь и восточноукраинский город Волновакия, а также другие районы, «освобожденные» российскими войсками.

Начать восстановление мирной жизни на территориях. Предстоит проделать большую работу. И написал в посте в Telegram, поможем, в частности… гуманитарной помощью.

Хоснолин посетил Мариупольский торговый порт, который, по его словам, должен использоваться для доставки строительных материалов для восстановления города, сообщает телеканал «Звезда» Минобороны России.

Начальник порта Денис Пушилин, сопровождавший Хоснолина, сообщил в Telegram, что в мае порт отправит первую партию из пророссийской Донецкой Народной Республики.