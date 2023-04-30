Российско-украинская война: украинские беспилотники нанесли удар по крымской нефтебазе — чиновник

Массовый пожар вспыхнул на нефтебазе в Крыму после того, как она была сбита двумя украинскими беспилотниками, заявил в субботу назначенный Россией чиновник, что стало последним из серии атак на аннексированный полуостров, когда Россия готовится к наступлению. Ожидается Украинский.

Михаил Развогаев, назначенный Москвой губернатор Севастополя, портового города в Крыму, разместил видео и фотографии пожара в своем Telegram-канале.

По словам Разовугаева, пожар в городском порту получил наивысшую оценку по сложности тушения. Однако он заявил, что открытый огонь был локализован.

Разовугаев сказал, что нефтебаза была атакована «двумя вражескими беспилотниками», а также были сожжены четыре нефтяных резервуара. Третий беспилотник был сбит с неба, а еще один был выведен из строя радиоэлектронными средствами, сообщил назначенный Москвой губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, что в большинстве стран мира считается незаконным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью на этой неделе, что его страна будет стремиться вернуть себе полуостров в ходе следующего контрнаступления.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце посетил Крым, чтобы отпраздновать девятую годовщину аннексии Черноморского полуострова Украиной. Визит Путина состоится на следующий день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера, обвинив его в военных преступлениях.

Сообщается, что атака в Севастополе произошла через день после того, как Россия запустила более 20 крылатых ракет и два беспилотника по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека. Почти все пострадавшие погибли, когда две ракеты попали в жилой дом в городе Умань в центральной Украине.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в субботу, что среди погибших шесть детей, добавив, что 22 из 23 найденных тел были опознаны. Клименко сообщил, что две женщины до сих пор числятся пропавшими без вести.

Дым и пламя вырываются из горящего топливного бака в Севастополе, Крым. фото/AP

Российские силы запустили в Украину еще несколько беспилотников за ночь. Командование ВВС Украины заявило, что утром в субботу были перехвачены два беспилотника иранского производства, а также сбит разведывательный беспилотник.

Разовугаев заявил, что пожар на нефтебазе не привел к человеческим жертвам и не помешает подаче топлива в Севастополь. Город регулярно подвергается атакам дронов, особенно в последние недели.

Ранее на этой неделе Развогаев сообщил, что российские военные уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать порт, и еще один взорвался, выбив окна в нескольких жилых домах, но не причинив никакого другого ущерба.

Дым и пламя вырываются из горящего топливного бака в Севастополе, Крым. фото/AP

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил в субботу украинскому новостному сайту РБК Украина, что пожар на нефтебазе был «Божьим наказанием» за «убитых гражданских лиц в Умани, в том числе пятерых детей».

Он сказал, что в Севастополе было уничтожено более 10 цистерн с нефтепродуктами для Черноморского флота России, но не признал ответственность Украины за атаку беспилотников. Разницу в количестве танков, представленную Юсовым и Развожаевым, нельзя сразу примирить.

После предыдущих ударов по Крыму Киев публично не брал на себя ответственность, но утверждал, что страна имеет право нанести удар по любой цели в ответ на российскую агрессию.

В другом месте украинские силы бомбили город Новая Каховка, согласно властям, размещенным Москвой в оккупированной Россией части Херсонской области на юге Украины. Официальные лица заявили, что «тяжелый артиллерийский огонь» отключил электричество в городе.

В субботу подконтрольная Украине часть провинции подверглась обстрелу. В результате обстрела российскими войсками в районе поселка Белозерка один человек погиб, еще один ранен, сообщает прокуратура Херсона.