Российско-украинские военные новости: оперативные обновления

КИЕВ, Украина — Рождество, четверо бойцов добровольческой группы украинского спецназа пересекают границу на территорию России. Перед ними стояла задача разведать позиции противника, поставить мины для уничтожения российской военной техники и провести диверсионную деятельность, чтобы подорвать вторжение Москвы в Украину.

Четверо солдат были убиты сразу после въезда в Россию.

Хотя украинцы редко говорят об этом открыто, рутинная практика Украины ведет к войне с Россией небольшими способами путем тайного проникновения.

На этот раз, когда боевики были похоронены во вторник на многолюдных похоронах в Михайловском Златоверхом монастыре в центре Киева, их однополчане очень хотели выступить, восхваляя своих товарищей и давая редкую возможность взглянуть на теневую войну в действии. Украинские силы уже несколько месяцев ищут цели на территории России.

«Враг всегда должен быть настороже», — сказал Марат, 51-летний солдат из батальона, участвующего в тайных операциях. «Для нас важно перенести войну на вражескую территорию.» Times называет солдат по именам только из соображений безопасности.

Тела четырех солдат были возвращены Украине в обмен на тела погибших российских солдат.

Точная причина смерти четырех человек пока не установлена. Тела были изрешечены пулями, на одном все еще был наложен жгут. Неясно, споткнулись ли солдаты о наземную мину и позже были застрелены, застрелены или повешены каким-либо другим образом, по словам командира батальона, опознанного по его позывному Борхес. Некоторые члены добровольческого батальона заявили, что, по их мнению, четверо были убиты, потому что отказались сдаться.

«Русские умышленно калечили тела» — сказал Боргезе.

Несмотря на чрезвычайный риск трансграничных миссий, члены батальона «Братсво» — буквально «Братство» — заявили, что риск того стоит, потому что российские войска, участвующие в уничтожении Украины, не должны чувствовать себя в безопасности нигде.

Склады боеприпасов, склады горючего, железные дороги и другие промышленные объекты в России, связанные с военными действиями Москвы, взрываются таинственными взрывами уже несколько месяцев.

Украинские военные в значительной степени придерживаются политики стратегической двусмысленности при проведении атак на территории России, не подтверждая и не отрицая никакой роли в таких атаках.

На похоронах солдаты сказали, что чувствуют, что могут открыто говорить об операции, в ходе которой они были убиты, потому что российская спецслужба транслировала видеозапись их погибших товарищей. долг… Эмили Так для The New York Times

Бойцами были Юрий Горовец, 34 года; Максим Михайлов, 32 года; Тарас Карпюк, 39 лет; и Богдан Лягов, 19 лет.

Член батальона, 22-летний Владислав, служил на оккупированных территориях Украины и в России. Он сказал, что нападение в России в каком-то смысле менее опасно, чем в Украине, потому что оккупированная территория внутри Украины теперь покрыта минами, а российские солдаты повсюду. The New York Times обнаружила две операции «Братво» в тылу врага на оккупированной части юга Украины в ноябре, в том числе двух солдат, убитых в России.

Владислав сказал, что не может вдаваться в подробности о специфике крупномасштабной операции, кроме как сказать, что она будет включать усилия по уничтожению мостов, аэродромов, нефтебаз и других объектов на оккупированных Россией территориях России и Украины.

Он вспоминает, как гордился, когда его впервые попросили пересечь границу для миссии. Он отказался вдаваться в подробности миссии, но сказал, что его первой мыслью было: «Наконец-то».

Он был с четырьмя солдатами незадолго до их смерти и помнит, как они были взволнованы действием.

«Они пошли на работу в рождественскую ночь, а на следующий день уже было известно, что они не вернутся», — сказал он.

Батальон «Братство» время от времени проводит операции вместе с украинской армией и спецназом, но его добровольческий статус несколько отличается от статуса регулярной украинской армии. долг… Эмили Так для The New York Times

Андрей Ковалев, пресс-секретарь Генштаба Украины, отвечающий за общую военную стратегию, сообщил на своей личной странице в Facebook, что один из солдат, г-н Горовец подтвердил «героическую гибель» в ходе боевой операции на вражеской территории.

Украинские официальные лица все смелее заявляют, что оставляют за собой право наносить удары по военным объектам на территории России для защиты украинских городов. В понедельник украинский спецназ взял на себя ответственность за уничтожение беспилотной наблюдательной вышки в Брянской области России с помощью удара беспилотника.

Карлотта Кэл и Дарья Митюк предоставила репортаж.