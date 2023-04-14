Российско-украинские военные новости: оперативные обновления

ДУБЛИН — Президент Байден поблагодарил ирландский народ за поддержку Украины в ее борьбе против России, выступая на заседании ирландского парламента в четверг в рамках трехдневной поездки, которая носит как личный, так и дипломатический характер.

«Сегодня Соединенные Штаты и Ирландия объединяются, чтобы противостоять жестокой агрессии России и поддерживать мужественный украинский народ», — заявил Байден перед переполненным и взволнованным законодательным собранием.

«Ирландия с гордостью выступает вместе с Соединенными Штатами и их партнерами по всему миру за свободу против тирании», — добавил он.

Г-н Байден использовал эту речь, чтобы продолжить свои усилия по поддержке глобальной коалиции от имени Украины, подчеркнув гуманитарную помощь Ирландии и принятие ею около 80 000 беженцев, бежавших из раздираемой войной страны.

Многие из этих беженцев размещены в гостиницах вокруг Дублина и в других местах Ирландии, страны, где жилья мало и оно дорогое.

«Ирландия помнит ужасную цену войны», — сказал г-н Байден, высоко оценив готовность страны принять украинцев, бежавших от насилия в своей стране.

Перед выступлением в парламенте г-н Байден в четверг встретился с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и поблагодарил его за гостеприимство украинцев в своей стране.

«Я знаю, что это нелегко, — сказал г-н Байден.

В свою очередь г-н Варадкар сказал г-ну Байдену, что он «никогда в жизни не думал, что мы когда-нибудь снова увидим войну такого рода в Европе».

Он добавил: «Если бы не американское лидерство и если бы Америка и Европа не работали вместе, я не знаю, в каком мире мы бы жили».

Комментарии г-на Байдена прозвучали через день после того, как он сделал короткую остановку в Северной Ирландии, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, мирного соглашения, которое в значительной степени положило конец десятилетиям смертоносного межконфессионального насилия, известного как Неприятности.

Во время своих встреч в Белфасте г-н Байден старательно избегал втягиваться в подробности продолжающихся внутренних споров между политическими партиями Северной Ирландии. Помощники отказались комментировать часто задаваемые вопросы о зашедших в тупик переговорах о разделе власти в регионе.

Президент также стремился отклонить вопросы о политических проблемах, вновь назревающих в Соединенных Штатах, таких как реакция администрации на решение судьи о таблетке для аборта.

Г-н Байден и его главные помощники надеются привлечь внимание к Ирландии во время поездки, которая, как ясно дал понять президент, является для него очень личной.

Моменты дипломатии, в том числе встречи в четверг с премьер-министром и президентом Ирландии, были зажаты между визитами в родные города г-на Байдена графства Лаут и графства Мейо.

В своем выступлении в пабе в Дандолке в среду вечером Байден сравнил Ирландию с Соединенными Штатами, заявив, что одинаковое качество лежит в основе успеха обеих стран.

«Он надеется. В каждом бизнесе есть надежда, — сказал он. — Это может улучшить ситуацию. И надежду, которая строила наши две страны и передавалась из поколения в поколение в наших семьях. И эта надежда сохраняется и по сей день».

В четверг он пошутил, что чувствует себя в Ирландии настолько дома, что может никогда не вернуться в Соединенные Штаты.

«Как говорится в ирландской поговорке, ваши ноги приведут вас туда, где находится ваше сердце», — сказал он, назвав это «честью вернуться домой к моим предкам».

Он добавил: «Я не пойду домой».