Российско-украинские военные новости: оперативные обновления

До сих пор Соединенные Штаты и их европейские союзники поддерживали единый фронт против российского вторжения в Украину. Но спустя два с половиной месяца войны начинают появляться некоторые признаки трения.

Они сосредоточены на решимости Америки, которая возросла с военными успехами Украины, обеспечить, чтобы конфликт ослабил Россию «до такой степени, что она не сможет делать то, что сделала во время вторжения в Украину», — заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин III разместил его в прошлом месяце.

Напротив, европейские державы не хотят затяжной войны на истощение, которая может привести к эскалации или тому, что, по их мнению, может стать серьезным унижением для России. Они больше сосредоточены на обеспечении прекращения огня на Украине и отводе российских войск, по крайней мере, на рубежи 23 февраля, существовавшие до начала войны. Они считают важным поддерживать дипломатический диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Вместе мы никогда не должны поддаваться искушению унижения или духу мести, потому что в прошлом они уже разрушили пути мира», — заявил на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Страсбурге. .

Он добавил: «Мы не воюем с Россией. Мы работаем в Европе, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины, и чтобы восстановить мир на нашем континенте».

Дипломатический чиновник, близкий к г-ну Макрону, который попросил не называть его имени в соответствии с практикой французского правительства, описал меняющуюся позицию США как, по сути, состоящую в том, чтобы вооружить Украину в максимально возможной степени и сохранить санкции против России на неопределенный срок. Для французов это было источником разочарования.

Он сказал, что Франция хочет активно настаивать на переговорах, потому что нет другого способа обеспечить безопасность Украины и стратегическую безопасность на европейском континенте.

В конечном счете, сказал чиновник, отношения с Путиным неизбежны.

Премьер-министр Италии Марио Драги, похоже, намеревался выразить аналогичную позицию после встречи во вторник с президентом Байденом в Вашингтоне.

«Мы должны поддерживать Украину, — сказал г-н Драги. «Но мы также должны начать говорить о мире». «Все стороны должны приложить усилия, чтобы сесть за один стол, даже Соединенные Штаты», — добавил он.

А г-н Драги продолжил: «Мы не должны пытаться победить, победа неопределенна. Для Украины это означает отказ от вторжения, а для других?»

Импульс европейских держав — по крайней мере тех, которые не находятся в непосредственной близости от России, таких как Польша и страны Балтии, — состоит в том, чтобы защита Украины не превратилась в погоню за сокрушительной победой над путинской Россией.

Однако в настоящее время Соединенные Штаты, похоже, не видят возможности для дипломатии. Аврил Д. Хейнс, директор национальной разведки США, заявила на этой неделе сенатскому комитету по вооруженным силам, что г-н Путин «готовится к затяжному конфликту на Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса».

Г-жа Хейнс заявила, что спецслужбы США не верят, что Москва может осуществлять контроль над регионом Донбасса, на востоке Украины, а также над буферной зоной, которую Россия хочет создать — от украинского побережья Черного моря до приднестровского региона Молдовы — в ближайшие недели. Но она сказала, что российский президент преследует долгосрочную цель.

«Путин также, вероятно, увидит, что Россия обладает большей способностью и готовностью принимать вызовы, чем его противники», — сказала г-жа Хейнс. Это может зависеть от решимости Соединенных Штатов и Европейского союза ослабнуть по мере ухудшения нехватки продовольствия, инфляции и цен на энергоносители.

В его оценке не упоминалось о возможном прекращении огня, выводе российских или дипломатических сил, возможном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности, которые могут понадобиться правительству в Киеве от западных держав для этого.

Это темы, интересующие Францию, Германию, Италию и другие европейские страны, более близкие к войне, чем США.