Российско-украинский конфликт обостряется с обеих сторон

По мере того, как конфликт на Украине подходит к концу уже шестой месяц, так называемая «специальная военная операция» России не показывает никаких признаков замедления, несмотря на продолжающееся украинское контрнаступление на северо-востоке Харьковской области.

Хотя обе стороны на данный момент установили линию фронта, интенсивные боевые действия продолжаются, в основном в форме артиллерийских обстрелов.

На прошлой неделе в заголовках новостей преобладало украинское контрнаступление, в ходе которого удалось отбить несколько позиций в Харькове. Этот шаг был воспринят как самая значительная победа Украины с момента вывода российских войск из районов вблизи Киева в первые недели конфликта.

19 сентября украинские официальные лица объявили, что их войска готовятся форсировать реку Оскил в восточную часть Донбасса, которая является основным направлением российского вторжения 24 февраля.

«Возможно, кому-то из вас кажется, что после серии побед мы сейчас находимся в каком-то затишье», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении вечером 18 сентября.

«Но мира не будет», — сказал он. «Идет подготовка к следующему сериалу… бесплатно для Украины. Все».

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США 8 сентября 2022 года. (Геня Савилов/AFP через Getty Images)

Отход русских с харьковских позиций часто изображался западными СМИ как поспешный и неорганизованный. Но, по мнению Москвы, российские войска организованно выводятся для укрепления позиций на Донбассе.

Выступая перед журналистами 16 сентября после саммита Шанхайской организации сотрудничества на прошлой неделе в Самарканде, президент России Владимир Путин коснулся потери Харьковской территории, сказав: «Посмотрим. [the Ukrainian counter-offensive] расширяется и чем заканчивается».

Тем временем Киев заявляет, что у него есть свидетельства зверств, в том числе массовых захоронений, со стороны российских сил в районах Харькова, которые они недавно покинули. Москва до сих пор избегала комментариев по поводу заявлений, но ранее отрицала, что ее силы нацелены на мирных жителей.

19 сентября Кремль выступил с заявлением, в котором эти утверждения названы «ложными».

Южный фронт

Серия предыдущих украинских контрнаступлений на южном фронте, которым уделялось мало внимания средств массовой информации, похоже, по большей части провалилась. Сосредоточившись в основном на Херсонской и Николаевской областях, эти операции натолкнулись на ожесточенное сопротивление и привели к значительным потерям среди украинцев.

Сообщается, что украинские контрнаступления на юге, хотя и относительно ограниченные, продолжаются. На ежедневном брифинге от 18 сентября Минобороны России заявило, что украинские силы пытались прорвать линию фронта в Херсонской области, но потерпели неудачу.

В Минобороны утверждают, что за предыдущие сутки российская авиация и артиллерия уничтожили украинские военные объекты (войска и техника) в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. В последней части также говорилось, что «иностранные наемники» нападали на жилые объекты.

Великая Эпоха не смогла проверить заявления министерства.

Спасатели эксгумируют тела из безымянных импровизированных могил на Бишанском кладбище в Изюме, Украина, 19 сентября 2022 года. (Паула Бронштейн/Getty Images)

приращения

В условиях значительной эскалации Россия начала использовать авиацию для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая энергосистему страны и плотину большого водохранилища.

«В течение последних семи дней Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре даже в тех районах, где не ощущается немедленного воздействия», — написало 18 сентября в Твиттере министерство обороны Великобритании.

Четырьмя днями ранее российский самолет нанес удар по плотине водохранилища в южном городе Кривой Рог, в результате чего уровень воды в реке Ингулец резко поднялся.

Нападение России на гражданскую инфраструктуру широко осуждается Украиной и ее союзниками. Тем не менее, удар по дамбе и вызванный этим подъем уровня воды послужили военной цели, помешав украинским силам переправиться через стратегическую реку возле Херсона.

Еще одна недавняя эскалация, на этот раз в Украине, очевидно, была направлена ​​против пророссийских сотрудников администрации на территории, контролируемой Россией.

16 сентября агентство Reuters сообщило, что несколько пророссийских украинских офицеров были убиты в трех отдельных районах, захваченных российскими войсками. Среди пострадавших был генеральный прокурор, который, как сообщается, погиб в результате взрыва бомбы в Луганске.

Выступая в Самарканде, Путин назвал убийства «терактами». Он также обвинил Украину в попытке «осуществить теракты вблизи наших ядерных объектов» на территории России.

На той же пресс-конференции Путин подтвердил, что «главной целью» его «специальной военной операции» было «освобождение» всего Донбасса.

Украина и ее западные союзники, со своей стороны, считают нынешнее вторжение России «неспровоцированной агрессией» против суверенного государства.