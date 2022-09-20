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Российско-украинский конфликт обостряется с обеих сторон

20 сентября, 2022
Vsevolod Egorov

По мере того, как конфликт на Украине подходит к концу уже шестой месяц, так называемая «специальная военная операция» России не показывает никаких признаков замедления, несмотря на продолжающееся украинское контрнаступление на северо-востоке Харьковской области.

Хотя обе стороны на данный момент установили линию фронта, интенсивные боевые действия продолжаются, в основном в форме артиллерийских обстрелов.

На прошлой неделе в заголовках новостей преобладало украинское контрнаступление, в ходе которого удалось отбить несколько позиций в Харькове. Этот шаг был воспринят как самая значительная победа Украины с момента вывода российских войск из районов вблизи Киева в первые недели конфликта.

19 сентября украинские официальные лица объявили, что их войска готовятся форсировать реку Оскил в восточную часть Донбасса, которая является основным направлением российского вторжения 24 февраля.

«Возможно, кому-то из вас кажется, что после серии побед мы сейчас находимся в каком-то затишье», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении вечером 18 сентября.

«Но мира не будет», — сказал он. «Идет подготовка к следующему сериалу… бесплатно для Украины. Все».

 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США 8 сентября 2022 года. (Геня Савилов/AFP через Getty Images)

Отход русских с харьковских позиций часто изображался западными СМИ как поспешный и неорганизованный. Но, по мнению Москвы, российские войска организованно выводятся для укрепления позиций на Донбассе.

Выступая перед журналистами 16 сентября после саммита Шанхайской организации сотрудничества на прошлой неделе в Самарканде, президент России Владимир Путин коснулся потери Харьковской территории, сказав: «Посмотрим. [the Ukrainian counter-offensive] расширяется и чем заканчивается».

Тем временем Киев заявляет, что у него есть свидетельства зверств, в том числе массовых захоронений, со стороны российских сил в районах Харькова, которые они недавно покинули. Москва до сих пор избегала комментариев по поводу заявлений, но ранее отрицала, что ее силы нацелены на мирных жителей.

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19 сентября Кремль выступил с заявлением, в котором эти утверждения названы «ложными».

Южный фронт

Серия предыдущих украинских контрнаступлений на южном фронте, которым уделялось мало внимания средств массовой информации, похоже, по большей части провалилась. Сосредоточившись в основном на Херсонской и Николаевской областях, эти операции натолкнулись на ожесточенное сопротивление и привели к значительным потерям среди украинцев.

Сообщается, что украинские контрнаступления на юге, хотя и относительно ограниченные, продолжаются. На ежедневном брифинге от 18 сентября Минобороны России заявило, что украинские силы пытались прорвать линию фронта в Херсонской области, но потерпели неудачу.

В Минобороны утверждают, что за предыдущие сутки российская авиация и артиллерия уничтожили украинские военные объекты (войска и техника) в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. В последней части также говорилось, что «иностранные наемники» нападали на жилые объекты.

Великая Эпоха не смогла проверить заявления министерства.

Фото Великой Эпохи
 Спасатели эксгумируют тела из безымянных импровизированных могил на Бишанском кладбище в Изюме, Украина, 19 сентября 2022 года. (Паула Бронштейн/Getty Images)

приращения

В условиях значительной эскалации Россия начала использовать авиацию для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, включая энергосистему страны и плотину большого водохранилища.

«В течение последних семи дней Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре даже в тех районах, где не ощущается немедленного воздействия», — написало 18 сентября в Твиттере министерство обороны Великобритании.

Четырьмя днями ранее российский самолет нанес удар по плотине водохранилища в южном городе Кривой Рог, в результате чего уровень воды в реке Ингулец резко поднялся.

Нападение России на гражданскую инфраструктуру широко осуждается Украиной и ее союзниками. Тем не менее, удар по дамбе и вызванный этим подъем уровня воды послужили военной цели, помешав украинским силам переправиться через стратегическую реку возле Херсона.

Еще одна недавняя эскалация, на этот раз в Украине, очевидно, была направлена ​​против пророссийских сотрудников администрации на территории, контролируемой Россией.

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16 сентября агентство Reuters сообщило, что несколько пророссийских украинских офицеров были убиты в трех отдельных районах, захваченных российскими войсками. Среди пострадавших был генеральный прокурор, который, как сообщается, погиб в результате взрыва бомбы в Луганске.

Выступая в Самарканде, Путин назвал убийства «терактами». Он также обвинил Украину в попытке «осуществить теракты вблизи наших ядерных объектов» на территории России.

На той же пресс-конференции Путин подтвердил, что «главной целью» его «специальной военной операции» было «освобождение» всего Донбасса.

Украина и ее западные союзники, со своей стороны, считают нынешнее вторжение России «неспровоцированной агрессией» против суверенного государства.

Адам Морроу

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