Российско-украинский кризис: Байден официально одобряет ввод американских войск в Европу, развертывание ожидается в «ближайшие дни»

По словам официальных лиц США, развертывание в Восточной Европе, о котором впервые сообщил CNN, является демонстрацией поддержки союзникам по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины и угрозы вторжения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что развертывание включало около 2000 военнослужащих, которые будут переброшены из США в Польшу и Германию. Кроме того, примерно 1000 военнослужащих, базирующихся в настоящее время в Германии, перебрасываются в Румынию.

Кирби сказал, что действия, которые произойдут в ближайшие дни, не являются постоянными, и подчеркнул: «Эти силы не собираются воевать в Украине».

Байден дал согласие на ввод дополнительных войск после встречи во вторник утром в Белом доме с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Трампом. Марк Милли, официальный сказал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Мэтью Чансу из CNN в эксклюзивном заявлении позже в среду, что «США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе». Песков сказал, что это развертывание является «лучшим доказательством того, что у нас, как у России, есть очевидная причина для беспокойства».

Байден сказал Кейтлан Коллинз из CNN В среду это решение «полностью соответствовало» тому, что США говорили России в ходе обсуждений.

«Это полностью согласуется с тем, что я сказал Путину в самом начале», — сказал Байден в краткой беседе в Восточном зале Белого дома. «Пока он действует агрессивно, мы будем убеждать наших союзников по НАТО и Восточную Европу в том, что мы там, и статья V является священным обязательством».

В то же время, когда США готовились отправить войска в Европу, Белый дом заявил в среду, что это больше не описывая потенциальное вторжение России в Украину как «неизбежное», предполагая, что это слово посылает непреднамеренный сигнал.

«Я использовал это один раз. Я думаю, что другие использовали это однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что я думаю, что это послало сообщение, которое мы не собирались посылать, а именно, что мы знали, что президент Путин принял решение», — Уайт. Об этом заявила пресс-секретарь палаты представителей Джен Псаки.

На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину по-прежнему «неизбежно», что вызвало гнев в Киеве. Украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, не согласились, утверждая, что описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Украинский чиновник сообщил CNN, что Киев приветствует усиление восточного фланга НАТО, но «надеется, что это будет сопровождаться продолжением поставок в Украину оборонительного оружия, в том числе передовых средств ПВО».

Больше американских войск может быть

Кирби подчеркнул, что эти дополнительные перемещения войск не означают, что США считают, что Путин решил вторгнуться в Украину или любую другую страну, но «если он действительно вторгнется в Украину, то, очевидно, это будет иметь последствия».

«Мы хотим убедиться, что он знает, что любой шаг в отношении НАТО встретит сопротивление, и это приведет к срабатыванию пятой статьи, и мы будем привержены защите наших союзников», — сказал Кирби.

На прошлой неделе США разместили 8500 военнослужащих в США в состоянии повышенной боевой готовности на случай, если будут вызваны силы реагирования НАТО и быстро потребуются силы США. Но у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которые можно использовать для любого дополнительного развертывания у восточноевропейских союзников.

Кирби сказал, что войска находятся отдельно от 8500 военнослужащих США в состоянии повышенной боевой готовности. По словам Кирби, Пентагон «не исключает возможности того, что в ближайшие дни будет больше» перемещений американских войск.

Дислокация США в Польше включает около 1700 военнослужащих из боевой группы пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге в Северной Каролине. Около 300 военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса в Форт-Брэгге перебрасываются в Германию. По словам Кирби, США перебрасывают из Германии в Румынию эскадрилью «Страйкер» численностью около 1000 человек.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами своего пребывания, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.

Си-Эн-Эн сообщил На прошлой неделе США и горстка их союзников вели переговоры о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО до любого потенциального российского вторжения в Украину в качестве демонстрации поддержки перед лицом продолжающейся агрессии Москвы.

В среду латвийский дипломат сообщил CNN, что Латвия, граничащая с Россией и Беларусью, «готова принять дополнительные войска из США — это была долгая тема обсуждения с Пентагоном, и эти обсуждения все еще продолжаются».

Приветственное объявление союзников

По словам высокопоставленного польского дипломата, объявление о вводе войск США в Польшу было приятной новостью для польских официальных лиц. По словам дипломата, в последние дни польские официальные лица обсуждали возможность отправки дополнительных американских войск в страну со своими американскими коллегами.

По словам польского дипломата, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Вашингтон в начале четверга и встретится с официальными лицами Белого дома и законодателями. В пятницу Рау встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном в Государственном департаменте.

В прошлую пятницу Байден заявил, что он перебросит силы «в ближайшее время», поскольку Россия продолжает наращивать силы вблизи Украины, вызывая опасения по поводу возобновления вторжения, даже несмотря на то, что интенсивные усилия по деэскалации напряженности продолжаются.

Новый спутниковые снимки показали дальнейшее расширение военного присутствия России в нескольких местах в Беларуси, Крыму и на западе России.

В среду испанская газета El Pais опубликовала конфиденциальные письменные ответы, которые США и НАТО направили на прошлой неделе России, в которых отвергается требование Москвы никогда не принимать Украину в НАТО. El Pais опубликовала пять страниц того, что, по ее словам, было документом правительства США, и четыре страницы того, что было документом НАТО, и сообщила, что оба документа были отправлены в Россию 26 января.

Кирби подтвердил в среду, что письменный ответ США России является подлинным, заявив, что его публикация «подтверждает перед всем миром то, что мы всегда говорили».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США развернуть дополнительные силы в Европе.

«Это мощный сигнал приверженности США, и он дополняет другие недавние вклады США в нашу общую безопасность, включая 8500 военнослужащих в высокой степени готовности для Сил реагирования НАТО и авианосную ударную группу USS Harry S. Truman под командованием НАТО. в Средиземном море», — говорится в заявлении Столтенберга.