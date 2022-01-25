Российско-украинский кризис: Внутри сверхсекретной танковой базы, которая обеспечивает Украине лучшую защиту от российского вторжения | Мировые новости

С солдатом на борту нам дали указание ехать с главных дорог и по заснеженным тропам в безлюдное место и ждать дальнейших указаний.

У солдата зазвонил телефон, и он получил новый приказ: развернуть нас, а затем резко свернуть направо по другой дороге, где нас уже ждала машина.

Когда мы появились в его зеркале заднего вида, водитель невзрачной машины тронулся, а солдату велели следовать за ним.

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Из сверхсекретного места Sky News показали мобилизацию украинских военных танков



«Я никогда не был здесь раньше, я понятия не имею, куда мы направляемся», — объяснил он.

Нам уже сказали, что мы не можем снимать ничего, что могло бы определить наше местоположение. Ни указателей, ни отличительной местности, ни даже опор линий электропередач.

Нас везли на сверхсекретную базу в глуши — лагерь в лесу в Донецкой области на востоке Украины.

Объяснитель: Что происходит на российско-украинской границе и где Москва прячет свои танки и ракеты?

Впервые новостная организация получила разрешение посетить одно из самых важных мест для украинских военных прямо сейчас.

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Этот район в Донецкой области считается лучшей надеждой Украины против России.



Мы остановились, а затем побрели по снегу к тому, что выглядело как ряд деревянных лачуг, спрятанных в лесу, дым поднимался из тонких жестяных труб.

Лучшая защита Украины от России

Вооруженный солдат, стоявший внутри запертых и странно замысловатых металлических садовых ворот, велел нам подождать, а затем связался по рации внутри.

Через несколько минут нас впустили, чтобы нас поприветствовали старшие офицеры.

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Танки все доработаны в городе Харькове



Внутри лагеря солдаты строились в отряды и получали инструкции от офицеров.

Затем нас провели через базу к месту, где ряд наклонных бункеров, покрытых ветвями срубленных деревьев, уходил в землю.

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Из ветвей выглядывал огромный ствол танка.

Эта база, протянувшаяся на многие мили через лес, — лучшая надежда украинских военных на защиту от российского вторжения: танковый батальон, готовый к бою.

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Танки Т80 Б1В оснащены газотурбинными двигателями.



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Вскоре после нашего прибытия солдаты начали убирать ветки, и танковые двигатели взревели.

Это танки Т80 Б1В, оснащенные газотурбинными двигателями, которые оглушительно ревут, как реактивные двигатели.

Украина готовится ко всем возможностям

Одного за другим их выбрасывали из заснеженных бункеров, и в какофонии звуков и брызг грязи они выбирались на открытую равнину.

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Максим Назаренко, один из командиров танковых войск, заявил, что Украина готовится ко всем возможностям



Поскольку напряженность в связи с возможным российским вторжением продолжает расти, экипажи танков проходят интенсивные тренировки и проверки.

Танки обычно прячутся в милях заснеженного леса.

Экипажи здесь работают над тактикой уклонения, зная, что они, вероятно, будут проигрывать более совершенному оборудованию российских войск и, что более важно, их чистой численности.

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Эти танки, модифицированные в Харькове здесь, на востоке, считаются лучшими, чем те, что использовались русскими. А украинские военные принимают столько, сколько могут, после восстания сепаратистов в Донецке и российской аннексии Крыма в 2014 году.

Максим Назаренко, один из здешних командиров танковых войск, сказал мне, что они готовятся ко всем возможностям.

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Эти танки считаются лучшими, чем те, что используются русскими.



«Наша подготовка усилилась. Усиливаются войска, усиливается надзор за техникой, к этому все сводится. Личный состав обучается, техника готовится. Все в усиленном режиме, в режиме ожидания».

Украина готова, несмотря на «опасения»

Он сказал мне, что они осознают реальность столкновения с российской армией, но готовы и полны решимости «дать им надлежащий ответ», если их территория будет скомпрометирована.

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Эксперты не верят, что если вторжение и произойдет, то это будет реальный сценарий Второй мировой войны с танковыми боями на открытых равнинах.



«Опасения есть всегда, даже когда нет войны. И, конечно, есть опасения и сейчас. Но чтобы их уменьшить, мы выполняем разные нормативы, готовимся, совершенствуем свои навыки борьбы с врагом. » «

Мы наблюдаем, как танки копают землю, маневрируя из своих укрытий по грязи, льду и снегу. Здесь уже довольно много льда — обе армии могут легко увязнуть.

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Эксперты не верят, что если вторжение и произойдет, то это будет реальный сценарий Второй мировой войны с танковыми боями на открытых равнинах.

Тактика и ракетные комплексы сейчас совсем другие.

Но в нынешней неопределенности того, что может произойти, абсолютно ничего нельзя исключать.