Российско-украинский кризис: когда цены на нефть растут, Путин становится смелее | Новости Владимира Путина

На фоне исторической напряженности в отношениях между Россией и Украиной и грандиозной геополитической динамики, которая в настоящее время разворачивается между Москвой и Западом, роль сырой нефти в смазке колес конфликта может оказаться неясной.

Но если оглянуться на прошлые конфликты, то можно обнаружить тесную взаимосвязь между стремительным ростом цен на нефть и готовностью Москвы агрессивно отстаивать свою волю за пределами своих границ.

Во время двух военных нападений России на своих бывших советских соседей — войны в Грузии в августе 2008 года и захвата Крыма, а затем Донбасса у Украины в феврале 2014 года — цены на нефть были на исторически повышенных уровнях (125 и 102,57 доллара соответственно за глобальный эталон Brent). сырой).

В настоящее время цены на нефть снова растут, достигнув в пятницу семилетнего максимума, при этом нефть марки West Texas Intermediate в США превысила 91 доллар за баррель, а нефть марки Brent взлетела выше 92 долларов за баррель.

Эти достижения наполняют казну Москвы и могут вселить в Кремль ощущение иммунитета к угрозе дальнейших западных санкций или экономической изоляции.

Боб МакНалли, бывший старший директор по международной энергетике в Национальном экономическом совете президента США Джорджа Буша-младшего и генеральный директор энергетической консалтинговой компании Rapidan Energy Group, сказал Al Jazeera, что аналитики нефти уже наблюдали эту модель в Грузии и Украине.

В каждом случае войне предшествовало несколько лет высоких цен на нефть. Боб МакНалли, генеральный директор Rapidan Energy Group

«В каждом случае войне предшествовало несколько лет высоких цен на нефть, что, несомненно, сыграло свою роль в том, чтобы приободрить российских лидеров», — сказал Макнелли, фактически являвшийся главным советником Буша по вопросам энергетики в напряженные 2003–2009 годы. «Повышение цен на нефть наряду с другими мерами, предпринятыми Москвой для защиты своей финансовой системы от санкций, поможет ей выдержать обычные санкции».

Запад, который изо всех сил пытался выступить единым фронтом во время последнего кризиса, обдумывал все, от адресных санкций против российских нефтяных и финансовых компаний до отключения Москвы от жизненно важной системы обмена сообщениями Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), системы кровообращения. глобального банковского дела.

Но эти варианты могут иметь неприятные последствия для Запада, по словам Грега Придди, независимого нефтяного консультанта и бывшего главного энергетического аналитика Eurasia Group.

Он отметил, что удар напрямую по российской нефтяной промышленности невозможен в эпоху, когда ни одна страна не имеет свободных производственных мощностей, чтобы заменить ее. А среди центральноевропейских членов НАТО – Словакии, Венгрии и Чехии есть НПЗ, которые могут снабжаться только российскими трубопроводами.

По словам Придди, от идеи SWIFT быстро отказались, «потому что они поняли, что таргетинг на SWIFT будет означать, например, что немецкие коммунальные службы не смогут платить за российский природный газ, а это становится немыслимым».

Что говорит нам история

Исторически сложилось так, что конфликты, связанные с нефтью, обычно предполагали противоположное утверждение: не нефтегосударство, угрожающее своему зависимому от нефти соседу, а скорее зависимая от нефти нация, стремящаяся присвоить ресурс у другого.

Вспомните ирано-иракскую войну, вторжение в Кувейт, нападение Японии на Перл-Харбор после американского нефтяного эмбарго и даже отчаянное наступление Гитлера на нефтяные месторождения Кавказа во время Второй мировой войны.

Но обладание огромными запасами нефти также может спровоцировать конфликт, придав более могущественной стороне ощущение неуязвимости.

Это особенно верно, когда их потенциальными жертвами являются демократии, чувствительные к общественной реакции на цены на энергоносители, которые снова подскочат, если вспыхнет конфликт, и чей собственный вид может напрямую зависеть от их щедрости в отношении энергетических ресурсов.

«Не столько высокие цены на нефть, сколько зависимость Европы от российского газа сегодня дают России пространство для маневра в украинском кризисе», — сказал Томас Грэм, бывший советник Белого дома по делам России и управляющий директор Kissinger Associates, консалтинговой компании, базирующейся в Вашингтоне. , ОКРУГ КОЛУМБИЯ. «Россия может обоснованно угрожать прекращением экспорта, будучи уверенной, что ей гораздо легче пережить негативные последствия потери доходов, чем Европе пережить прекращение поставок топлива для отопления зимой».

Россия может убедительно угрожать прекращением экспорта. Томас Грэм, управляющий директор Kissinger Associates

Но корреляция в конкретном случае с Россией поразительна. И впереди большая игра.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+, группа, в которую входят ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и ее союзники во главе с Россией — все еще имеют возможность стабилизировать мировые цены на нефть, если они будут действовать согласованно.

Дважды за последнее время, в 2016 и 2020 годах, они не смогли договориться, и цены на нефть резко упали.

Совсем недавно, в январе, саудовцы согласились на увеличение добычи в России, но сопротивлялись давлению со стороны Запада, чтобы тот вмешался и задействовал свои собственные резервные мощности, чтобы остановить скачки цен, которые подпитывают инфляцию и, в свою очередь, подрывают общественную поддержку Президент США Джо Байден и другие западные демократические лидеры.

Высокие цены пополнили Фонд национального благосостояния России (ее суверенный фонд благосостояния) и помогли Москве достичь долгосрочной цели, которую она разделяет с Китаем и другими антагонистами США: вывести мировую экономику из-под зависимости от доллара США.

Это поставило Россию в более сильное экономическое положение, чем в предыдущих противостояниях с Западом.

«В этих обстоятельствах экономическая ситуация в России выглядит лучше, чем когда-либо», — сказал турецкий эксперт по энергетике Умуд Шокри, автор книги «Энергетическая дипломатия США в бассейне Каспийского моря: изменение тенденций с 2001 года».

«Фонд национального благосостояния России получил огромную прибыль после прошлогоднего бума экспорта нефти, при этом золотовалютные резервы страны достигли 640 миллиардов долларов, государственный долг и его отношение долга к ВВП на уровне 12 процентов … в текущем контексте Россия может и дальше сопротивляться западным санкциям», — сказал он «Аль-Джазире».

Россия работала над тем, чтобы защитить свою экономику от санкций. Томас Грэм, управляющий директор Kissenger and Associates

Придди соглашается.

«У России есть разрешительный фактор, который явно «слишком велик, чтобы применять санкции», как в случае с Ираном», — сказал он. «Я думаю, что нас должно беспокоить то, что у России достаточно финансовых резервов, чтобы сценарий, в котором Россия «троллит» Европу и вызывает серьезные энергетические проблемы в Европе, что, в свою очередь, делает невозможным оставаться в курсе событий в отношении реакции Запада ».

Какой бы убедительной ни была корреляция между ценой на нефть и агрессивной внешней политикой, аналитики в целом согласны с тем, что сочетание геополитических соображений и желание Путина разжечь антизападные настроения внутри страны, вероятно, являются основными движущими силами кризиса.

«Россия работала над тем, чтобы защитить свою экономику от санкций, она сократила долю долларов в своих валютных резервах в пользу евро и юаней, продала номинированные в долларах активы в своем суверенном фонде и перешла к оплату в местной валюте при торговле энергоресурсами с Китаем», — сказал Грэм, ныне заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям.

«Но грузинский кризис 2008 года и украинский кризис 2014 года не были инициированы Россией из-за высоких цен на нефть. Россия реагировала на события, которые, по ее мнению, угрожали ее безопасности, примерно так же, как, по ее словам, она делает сегодня».