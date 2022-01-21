Российско-украинский кризис: напряжение сохраняется, поскольку украинцы говорят: «Если кто-то попытается восстановить нашу независимость, мы дадим отпор» | Мировые новости

Неважно, что я жил в России и много лет наслаждался ее зимой.

Ничего, если я расскажу о зимних месяцах восстания украинских сепаратистов с 2014 по 2015 год. Потому что каждый раз, когда кто-то возвращается, погода такая же страшная и болезненная, как и всегда.

Глядя на замерзшие поля на многокилометровой границе между двумя странами, я чувствовал, как замерзает мое дыхание, как синеют пальцы на руках и ногах, краснеют щеки, как меня сдувает ледяной ветер и плывущий снег.

Российские военные хотят воевать, когда земля промерзла, и говорят, что их танки и машины могут двигаться быстро — сейчас мне кажется, что условия подходящие, а я не могу придумать ничего хуже, чем бороться с этой стихией. , Но я точно не военный.

Эта замерзшая граница между Украиной и Россией имеет протяженность более тысячи миль. Он отделен рвами и местами, тонкими металлическими заборчиками и завивкой.

Здесь, в Харьковской области, длина границы составляет более 173 миль; Только 50 миль от него отделены забором, а остальное — открытые сельскохозяйственные угодья.

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Окопы на территории Украины



Больше напряжения, чем обычно

Тысячи русских солдат, танки и ракетные комплексы ждут приказа на замерзших полях и снегах всего в нескольких милях от нас.

Мы их не видим, но Карту Госграницы Украины они прекрасно понимают, что они далеко.

Мы продолжаем следить за движениями русских по отношению к себе, но они говорят нам, что резкого роста активности не наблюдается.

Однако по мере увеличения страха перед вторжением или инфильтрацией он становится более напряженным, чем обычно.

В ее лице, когда подполковник Юрий Трубачев ведет меня через их пограничные позиции, все кажется неколебимым.

Он устанавливается ровно в 50 метрах за забором, в сторону башни на холме. Он сказал мне, что в башне есть камеры, которые позволяют им следить за передвижениями 24 часа в сутки.

«Если мы увидим угрозу вооруженного нападения на территорию Украины, наши подразделения займут оборону в окопах», — пояснил он.

«У нас есть специальные резервы для этого; в этом районе установлены камеры наблюдения, чтобы мы могли видеть ранние признаки нападения и иметь возможность предупредить вооруженные силы, которые отправляют оборонительную поддержку».

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Харьков, второй по величине город Украины, является домом для более миллиона человек.



Некоторые выйдут — особенно не зимой

Эта часть забора между двумя странами проходит вдоль деревни. Звязок — сонная, заснеженная деревушка, стоящая у пограничного забора.

Лишь немногие выходят на улицу — особенно не зимой — но время от времени можно увидеть велосипеды, машины, детские качели и т. д. и всегда слышать лай собак, предупреждающий незнакомцев в городе.

Когда мы снимали в деревне и шли к пограничному забору, я с удивлением увидел движущуюся машину и вдруг понял, что она находится с другой стороны.

Через него прошла российская пограничная служба.

Говорят, украинцы делают ту же работу, что и они, и часто это видят. Разница сейчас в том, что, учитывая растущую напряженность между двумя сторонами, наличие нескольких метров поблизости кажется слишком серьезным.

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Погода «ужасная и болезненная, как всегда», — говорит Стюарт Рамзи.



Жители второго города Украины в панике

Эта глубокая напряженность простирается до областной столицы Харькова.

Второй по величине город Украины с населением более миллиона человек, он был столицей страны в советское время.

Люди здесь запаниковали после того, как президент Владимир Зеленский предупредил в интервью, что их город будет заранее обстрелян, если президент Владимир Путин решит вторгнуться.

Вам не нужно знать, что это город на краю, когда они живут своей жизнью, но это не значит, что они не боятся.

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Виктор Пичкин и Юлия Напольская неоднозначно относятся к нынешней напряженности.



Виктор Пичкин и Юлия Напольская — молодые специалисты, живущие и работающие в Харькове, жизнь которых связана с родным городом. Хотя они говорят, что привыкли к трансграничной напряженности за восьмилетнюю войну, в эти дни они чувствуют себя плохо.

«Кажется, что мы находимся на пороге чего-то очень страшного и пугающего, так что да, я могу сказать это, мне страшно», — сказал мне Виктор, некоторое время обдумывая мой вопрос.

Не уверен, что он останется, но он сказал, что может попытаться уйти. Он не хотел войны, он мне сказал, что Украина мирная страна.

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Украинский пограничник в поселке Связок



Юлия решила выучиться на военного врача. Она сказала нам, что если ее город, ее друзья и семья нуждаются в помощи, она может сидеть одна и ничего не делать.

«Вы знаете, что русские живут войной из-за своих имперских амбиций, а украинцы, я согласен с Виктором, мы миролюбивая нация, но если кто-то попытается вернуть нашу независимость, мы дадим отпор».

Правда в том, что никто не знает, что произойдет, если произойдет полномасштабное вторжение.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.