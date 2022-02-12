Российско-украинский кризис: Пентагон отправляет в Польшу еще 3000 военнослужащих

Агентство Reuters первым сообщило о вспышке.

Американские солдаты, в основном пехота, должны будут собрать около 1700 человек.Президент Байден исключил любую возможность борьбы с американскими войсками в Украине.

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Еще 300 солдат из 18-го воздушно-десантного корпуса сухопутных войск создали командный элемент — Объединенную объединенную оперативную группу «Дракон». В Германии. Операция привела Генерал-лейтенант Майкл «Эрик» Корелла.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сказал, что 5000 военнослужащих вместе составляют «высокомобильную, гибкую и многозадачную силу». «Они развернуты, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать потенциальную агрессию против восточного фланга НАТО, провести тренировки с силами принимающей страны и внести свой вклад в самые разные чрезвычайные ситуации».

Ожидается, что военное присутствие США в Румынии, которая также граничит с Украиной, увеличится почти до 2000 человек.

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Чиновники Пентагона заявили, что около 80 000 американских военнослужащих находятся в Европе либо с регулярными, либо с постоянными миссиями.

Новое развертывание совпадает с растущим страхом перед войной в Украине. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что существует «явный потенциал» для вторжения в Россию в «очень сжатые сроки». Он призвал находящихся там граждан США «немедленно уехать».

«В случае быстрого вторжения не будет возможности уйти и не будет перспективы эвакуации американских военных», — заявил Салливан журналистам в Белом доме. Он сказал, что ракетные удары или воздушные бомбардировки могут предшествовать вторжению, поэтому «никто не сможет полагаться на железнодорожные, воздушные или автомобильные отправления».

В Пентагоне генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, в пятницу провел телефонные переговоры со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым, а также провел дополнительные переговоры с союзниками США в НАТО, Канаде, Франции и Германии, а Пентагон заявил, что Италия, Польша, Румыния и Соединенное Королевство. READ Саудовская Аравия и Бахрейн высылают ливанских послов | Новости бизнеса и экономики

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Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Остин в телефонных разговорах со своими коллегами изложил шаги, которые США должны предпринять, чтобы успокоить союзников по НАТО. Министр обороны пообщался со своими коллегами из Польши, Германии, Канады, Франции, Румынии и Италии.

«Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты продолжают видеть признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на границу с Украиной», — говорится в заявлении Кирби. А также повторяем, что мы находимся в том окне, когда вторжение может начаться в любой момент.

Кирби заявил на этой неделе, что 82-я воздушно-десантная дивизия способна выполнять ряд чрезвычайных ситуаций, и не исключил, что она может оказать «некоторую помощь в эвакуации» через границу в Польше.

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«Очевидно, что это будет — и есть — одна из задач, которую они могут выполнять, они обучены выполнять, и они будут готовы выполнить ее, если это необходимо», — сказал Кирби.

Кирби также предупредил, что американцы должны покинуть Украину.

«Нет необходимости в том, чтобы 82-я воздушно-десантная дивизия оказывала помощь в эвакуации и помогала с миссиями по эвакуации», — сказал он, отметив, что еще есть время «поступить правильно» и начать действовать.