Российско-украинский кризис: что делают самолеты-разведчики НАТО, чтобы шпионить за русскими? | Мировые новости

По словам одного эксперта, самолеты-шпионы осуществляют наблюдение за передвижениями россиян, в том числе прослушивают телефонные разговоры российских солдат.

Самолет оснащен устройствами, которые позволяют ему собирать сигналы, посылаемые с российских баз, и перехватывать сообщения.

Анализ Sky News данных наблюдения за полетами за обычный день за последние недели показывает, что самолеты НАТО и Швеции следили за ключевыми российскими позициями.

Прокрутите карты ниже, чтобы увидеть, что движение самолета 25 января, обозначенное желтыми точками, может нам рассказать:

Что делают самолеты?

Самолет оборудован датчиками, которые собирают информацию об электронных и радиосигналах, излучаемых зонами наблюдения.

Профессор Марк Вествуд, глава Центра аэронавтики Университета Грэнфилда, сказал, что некоторые самолеты обычно «пролетают над границей и стреляют боком, создавая детальное трехмерное изображение того, что там происходит».

Аналитики, размещенные на борту самолета, затем могут оценить собранную информацию и превратить ее в «разведданные» о действиях и возможностях России.

Положение самолетов помогает выявить, в чем заинтересованы страны НАТО, и положение российских военных кораблей — самолеты, кружащие над морем, говорят, что они чем-то заинтересованы в этом районе.

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P-8 Poseidon в центре — один из действующих самолетов-разведчиков RAF. Изображение: мод



Зачем весь функционал?

В последние недели поток самолетов-шпионов усилился, поскольку российские войска концентрируются на границе с Украиной.

Самолеты-шпионы предоставляют более конкретную информацию об этой структуре, например, о типе оборудования, используемого русскими.

Но дело не только в оборудовании.

Некоторые самолеты способны перехватывать голосовые и текстовые сообщения.

По словам Дугласа Бэрри, старшего коллеги военно-аэрокосмического отдела Международного института стратегических исследований, «разговоры — это не единственное дело… официальные вопросы. Военнослужащие могут позвонить своему парню или девушке. Вот почему существуют протоколы. человеческая природа хотеть звонить.

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Оператор RAF на самолете-разведчике. Изображение: мод



Все ли мы видим?

Эти рейсы записываются в базы данных отслеживания рейсов только потому, что их транспондеры включены. Военные могут их отключить, если захотят, так что больше можно и не брать.

Однако, учитывая количество самолетов-шпионов в таких странах, как Великобритания, г-н Барри считает, что мы видим большинство самолетов, но не все.

И есть резон сделать этот процесс публичным. Это посылает четкий сигнал о том, что Россия находится под наблюдением.

Но не все функции односторонние. Есть самолеты-шпионы, принадлежащие России и многим другим странам.

Как сказал г-н Барри: «Все прислушиваются к тому или иному уровню».

Цифровое производство: Ганеш Рао

Дополнительное наблюдение за полетом: Амелия Смит

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