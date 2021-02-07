Россию вынудили выдворить дипломатов из Евросоюза за незаконные акции протеста, МИД-АНИ

Москва [Russia]В воскресенье, 7 февраля, пресс-секретарь МИД России выступила за высылку трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции за их участие в незаконных акциях протеста, заявив, что они вынудили Россию сделать это.

«К сожалению, нам пришлось принять меры – полностью навязанные нам – и выслать дипломатов из трех стран Европейского Союза за их участие в несанкционированных мероприятиях», – заявила Мария Захарова по российскому телевидению.

В пятницу дипломатов объявили «персонами нон грата» и приказали покинуть страну вскоре после того, как министерство обвинило их в участии в прооппозиционных митингах 23 января.

Тысячи людей приняли участие в двух выходных подряд протестах после ареста активиста оппозиции Алексея Навального в прошлом месяце за нарушение условий испытательного срока. Во вторник он был приговорен к 3,5 раза тюремному заключению из-за ранее судимости за хищение средств.

Пресс-секретарь президента России назвал организаторов демонстраций подстрекателями, а Владимир Путин заявил, что каждый имеет право на свободу мнений, но «все, что выходит за рамки закона, не только контрпродуктивно, но и опасно». (Ани / Sputnik)

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в вышеупомянутой статье, принадлежат авторам и не обязательно представляют или отражают точку зрения этого издателя. Если не указано иное, автор пишет в своем личном качестве. Он не предназначен и не должен рассматриваться как отражающий официальные идеи, позиции или политику какого-либо агентства или организации.