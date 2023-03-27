Организаторы могут запретить России участвовать в командных видах спорта на Олимпиаде-2024

Вторжение страны в Украину заставило лидеров ужесточить свою позицию

Чиновники разрабатывают строгие критерии для российских спортсменов, чтобы они соревновались нейтрально

Спортсменам из России могут запретить участвовать в командных видах спорта на Олимпийских играх в Париже в следующем году на условиях, позволяющих им выступать в качестве «нейтральных».

Игровая почта Научиться блокировать Россию в командных видах спорта, таких как футбол, волейбол и гандбол, что лишит их олимпийской квалификации, — это один из вариантов, обсуждаемых в рамках концепции, которой должны следовать международные федерации.

Олимпийские лидеры установили «строгие» критерии для российских и белорусских спортсменов, чтобы они нейтрально соревновались на международных мероприятиях, открыв им путь к тому или иному участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на широкую критику и угрозы бойкота.

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность запрета на участие в соревнованиях российских спортсменов, виновных в «военных преступлениях», тех, кто активно поддерживал вторжение в Украину, и тех, кто имеет связи с военными.

ООН, которая консультирует этот орган, не должна автоматически исключать российских военных, даже если они являются частью военного присутствия, которое сеет хаос в Украине. По словам эксперта, МОК рискует серьезно отступить.

Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку ее лидеры резко осуждают агрессию своей страны против Украины.

Соперничающие страны и группы протеста призвали полностью исключить Россию из-за попыток спортсменов соревноваться нейтрально.

Запрет групповых видов спорта стал бы серьезным ударом по России. Нейтральная женская волейбольная команда выиграла серебро на Олимпийских играх 2020 года в Токио, но их футбольные команды не прошли квалификацию для участия в играх после распада Советского Союза.

Россия выступала нейтрально на трех последних Олимпиадах из-за государственного допинга. Игровая почта Он понимал, что из-за войны на Украине условия расследования будут жестче, чем когда-либо.

Единые правила для российских спортсменов на Всемирных играх 2023 года будут ужесточены. Российская символика не будет разрешена на одежде, а флаг и гимн страны также будут запрещены.

Первоначально МОК рекомендовал запретить всем российским и белорусским спортсменам участвовать в международных играх, объявив в январе, что они создадут для них возможность участвовать в качестве нейтральных.

Украина и другие страны, в том числе Великобритания, раскритиковали эти планы и призвали МОК полностью их исключить из-за полномасштабного вторжения России, которое начнется в феврале 2022 года.

В совместном заявлении в понедельник Великобритания была среди стран, которые вновь призвали МОК вернуться к своей прежней позиции по исключению россиян и белорусов из международных мероприятий.

Российским и белорусским спортсменам запретили заниматься легкой атлетикой из-за войны.

Отстранение России от допинга было снято на прошлой неделе после почти восьми лет, но президент мира по легкой атлетике Себастьян Коу объявил, что они не будут иметь права участвовать в крупных соревнованиях «в обозримом будущем» в результате вторжения.