Россияне бунтуют, поскольку Путин вербует больше людей для борьбы за Украину

(Видео: получено The Post/Twitter)

Президент Владимир Путин упаковка О русских мужчинах, воевавших на Украине, вернули реальность войны простым русским семьям. В течение нескольких месяцев голоса российских несогласных в основном молчали. Первоначальные антивоенные демонстрации вскоре были подавлены, и в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, наблюдались лишь небольшие демонстрации неповиновения. Но все изменилось после заявления Путина 21 сентября.

через гнев протестыС насилием и массовым исходом более 200 000 граждан русские восстают против перспективы эскалации войны и высокой цены, которую они, вероятно, заплатят.

Кремлевские чиновники преуменьшают волнения, но сцены из России рассказывают другую историю о широко распространенной оппозиции правительству, известному своей репрессивностью. Оппозиция была задокументирована по всей стране даже в ранее тихих районах.

Видео и фото, проверенные Washington Post, показывают, что русские злы и боятся за свою жизнь. Десятки протестов вспыхнули в крупных городах и сельской местности, которые уже потеряли много мужчин на войне в Украине. Одни прибегали к насилию, другие предпочитали бежать: длинные очереди машин ждали пересечения сухопутной границы за пределами страны и Международные рейсы из Москвы были полны мужчин боеспособного возраста.

В воскресенье демонстрации вспыхнули в Дагестане, мусульманской республике на Северном Кавказе. Солдаты из этого района страдать Несоразмерно большие потери при вторжении на Украину. В акциях протеста в областной столице Махачкале в воскресенье и понедельник померились силами женщины, так что гони, Местные органы власти. Они скандировали: «Мы с миром». Одно широко распространенное видео.

Силовики отреагировали жестко, арестовав как женщин, так и мужчин. Он сообщил, что в Махачкале задержано около 120 человек. информация ОВДЭто независимая группа, которая следит за протестами.

Президент Дагестана Сергей Меликов обвинил в беспорядках иностранное влияние, «попытавшееся обострить ситуацию внутри страны», и пообещал, что республика выполнит свою мобилизационную роль.

25-26 сентября в Дагестане на юге России произошли столкновения полиции с протестующими после того, как несколькими днями ранее страна объявила новую военную мобилизацию. (Видео: Телеграм)

В поселке Индери с населением около 8000 человек к северо-западу от Махачкалы на видео, снятом в воскресенье, видно, как полицейские стреляют в воздух. согласно местным Телеграм-каналыТуда было вызвано 110 человек.

В понедельник в Махачкале вспыхнули новые протесты, и силы безопасности снова столкнулись с местными жителями. READ Армения и Азербайджан заявили, что на границе вспыхнули столкновения | Новости

Через несколько часов после заявления Путина протестующие вышли на улицы в нескольких крупных городах, включая Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург и Москву. Полиция ответила, как и несколько месяцев назад, избиениями и массовыми арестами.

Россияне провели демонстрации в Перми и Екатеринбурге после того, как страна объявила о мобилизации дополнительных солдат для боевых действий в Украине. (Видео: Телеграм)

Россияне вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга в знак протеста против новой российской военной мобилизации после ее объявления 21 сентября (Видео: Telegram)

Демонстранты также вышли в Западной Сибири. На видео, опубликованном 21 сентября, запечатлены люди, стоящие на центральной площади Новосибирска. «Я не хочу умирать за Путина», — выкрикнул один из них, прежде чем их увела полиция.

Полиция окружена Демонстранты на главной площади сибирского города Томска 21 сентября. один протестующий Его отвернули с табличкой, на которой было написано: «Обними меня, если ты тоже боишься».

Демонстранты в сибирских городах Томске и Новосибирске столкнулись с силовиками после объявления Россией 21 сентября новой военной мобилизации (Видео: Telegram)

В городах Восточной Сибири протестующие столкнулись с полицией вскоре после заявления Путина и продолжили демонстрации в течение выходных.

в опубликовать видео В воскресенье в Telegram из дальневосточного города Якутска, бедного района, где нацменьшинства также понесли основные потери в войне, женщины окружили полицию и скандировали: «Живите нашим детям!»

Также имели место нападения на военкоматы. С момента объявления мобилизации по всей стране зарегистрировано более десятка инцидентов с применением насилия против военных комиссариатов.

Утро понедельника в призывном пункте в Усть-Илимске 25-летний Руслан Зинин Выстрел, офицер-вербовщик тяжело ранен.Александр Елисеев, ответственный за военную службу.

Стрелявший задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

26 сентября боевик открыл стрельбу внутри военкомата, ранив главного военкомата, после того как Россия объявила новую военную мобилизацию. (Видео: Телеграм)

На видео, опубликованном в понедельник в Telegram, видно, как человек бросает коктейль Молотова в военкомат в городе Урюпинске Волгоградской области или области на юго-западе России.

в Заявление администрации Урюпинска В офисе, который был опубликован в российской социальной сети ВК, подтвердили, что призывной корпус был подожжен и что «был арестован не тот человек». В ведомстве уточнили, что повреждения незначительные, пострадавших нет.

На видео, размещенном в Telegram 26 сентября, видно, как человек бросает коктейль Молотова в военкомат в Урюпинске Волгоградской области. (Видео: Телеграм)

Военкомат в Томске был эвакуирован из-за угрозы взрыва всего через несколько часов после того, как Путин объявил, СМИ в Томске упомянул.

Вместо того, чтобы участвовать в нападениях или акциях протеста, многие молодые люди, стремящиеся избежать войны, предпочли бежать из страны. Сообщения в социальных сетях и спутниковые снимки показали, что на российских пограничных переходах выстроились километры автомобилей, поскольку соседние страны сообщали о притоке российских мигрантов. READ Члены королевской семьи открываются перед смертью принца Филиппа

По словам Стивена Вуда, старшего менеджера Maxar Technologies, ряды автомобилей тянулись не менее чем на девять миль от верхнего контрольно-пропускного пункта Ларс на границе с Джорджией, что намного длиннее, чем обычное резервное копирование. Пробки появляются на спутниковых снимках и видеороликах, размещенных в Интернете.

Видеозаписи показывают очереди людей в России, пытающихся пересечь границу Верхне Ларс с Грузией 26 сентября, после российской военной мобилизации. (Видео: получено The Post)

Для Яны и ее бойфренда переход в Грузию занял несколько дней. 28-летняя девушка, которая назвала свое имя только потому, что не хотела, чтобы ее личность была раскрыта властями, описала отчаянную сцену на границе.

«Люди стоят там уже три-четыре дня», — сказала она. «Разговоры о помощи создаются в Интернете, когда люди просят воды, еды, подгузников и бензина».

Экскурсовод сказал в видео Опубликовано 22 сентября.

Министр внутренних дел Грузии заявил, что От 40 до 45 процентов увеличилось количество переходов русских лимитов ежедневно с момента объявления мобилизации.

После нескольких дней ожидания пара пересекла границу во вторник. «Повестки ему еще не поступало», — сказала Яна о своем бойфренде. «Как только она приедет, будет слишком поздно уходить».

Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies в пятницу, показали группу автомобилей длиной около полумили, ожидающих перехода из Российской Республики Бурятия в Монголию.

«Определенно есть еще машины, пытающиеся уехать», — сказал Вуд. На фотографиях от 15 августа, которые, по его словам, типичны для домобилизационного трафика, запечатлена лишь горстка грузовиков на российской стороне границы.

Спутниковые снимки, сделанные через неделю после заявления России, также указывают на длительные задержки на нескольких наземных переходах в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подсчитал во вторник, что с 21 сентября в страну въехало около 98 000 россиян, «большинство из которых были вынуждены покинуть страну из-за нынешней отчаянной ситуации», сказал он в своем выступлении. «Мы должны заботиться о них и обеспечивать их безопасность».

Видеозаписи показывают длинные очереди людей, ожидающих на российском пограничном переходе Маштаково с Казахстаном 22-25 сентября после российской военной мобилизации. (Видео: аидос0070)

На видеоклипе, снятом на погранпереходе Маштаково в Казахстан и опубликованном 22 сентября, также видны автомобили, выстроившиеся в очередь на КПП, и пешеходы. На кадрах, снятых поздно вечером в воскресенье, видно, что на границе все еще находится большое количество мужчин.

«Беженцев много, мне их жалко», — сказал Айдос Каэржанов, который поделился видео с The Washington Post и сказал, что помог перевезти некоторых россиян от границы. READ Сообщается, что Пентагон выводит самолеты и зенитные орудия с Ближнего Востока.

Многие также спешили вылететь из России.

«Решение уйти было очень трудным», — сказал 27-летний Александр, назвавший только свое имя из страха репрессий. Он бросил семью, девушку, ипотеку и работу и забронировал билет на рейс в Казахстан, когда услышал о сборах. Сначала нервничал и растерялся, но в самолете подружился — русские ребята тоже бегут.

«Я рад, что ушел, и я не жалею. Будущее очень неопределенно», — сказал он.

Робин Диксон и Наталья Аббакумова внесли свой вклад в этот отчет из Риги и Латвии, а Ратер Мирза из Вашингтона, округ Колумбия, внесла свой вклад в этот отчет. Мария Маншаус предоставила переводы.