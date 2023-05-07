Россияне вернулись в миры дзюдо, украина бойкотирует

Россияне вернулись на международные соревнования по дзюдо в воскресенье впервые почти за год на чемпионатах мира, поскольку Украина бойкотировала основные олимпийские отборочные соревнования.

Соревнуясь под названием «Индивидуальные нейтральные спортсмены», россияне медленно стартовали в Дохе, поскольку их первая соперница, Сабина Желязова, проиграла свой первый матч француженке Бландин Пон. В понедельник запланированы соревнования еще трех россиян.

Семнадцать дзюдоистов из России и двое из ее союзника Беларуси числятся претендентами на первенство мира, несмотря на то, что многие из них имеют явные связи с российскими военными. Украина сняла свою команду с турнира на прошлой неделе в знак протеста.

МОК предпочел бы, чтобы россияне и белорусы выступали в качестве нейтральных игроков без национальной символики, поскольку квалификация к парижской Олимпиаде в следующем году набирает обороты. Международный олимпийский комитет, который в прошлом году рекомендовал исключить российских спортсменов из соображений безопасности, но теперь заявляет, что это было бы дискриминацией, оставляет окончательное решение за руководящими органами каждого вида спорта.

Некоторые виды спорта, такие как легкая атлетика, не позволяют россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Многие другие спортсмены-олимпийцы заявили, что готовятся к реадмиссии россиян и белорусов, но еще не сделали этого, а некоторые указали на необходимость дополнительного времени, чтобы принять решение об операции или ветеринаре для своих спортсменов. Международная федерация дзюдо двигалась относительно быстро.

IJF допустила российскую команду без национальных символов к своему первому олимпийскому квалификационному соревнованию в июне 2022 года в Монголии, которое Украина бойкотировала, но затем отступила и дисквалифицировала Россию и Беларусь до конца 2022 года. Чемпионат мира стал первым, когда Россия участвовала или Беларусь выставила команду с тех пор, как пришло время посетить крупный международный турнир по дзюдо.

IJF опубликовала российские и белорусские заявки на чемпионат мира 30 апреля, досрочно. Украинское правительство проводит политику бойкота спортивных мероприятий для национальных сборных, на которые допускаются россияне или белорусы, и эту политику поддерживает украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, которая отказывается от участия в турнире в рамках бойкота.

Международный олимпийский комитет рекомендовал, чтобы этот вид спорта не принимал российских или белорусских спортсменов, которые работают по контракту с вооруженными силами или силами безопасности. Некоторые из спортсменов в Катаре ранее фигурировали в заявлениях Минобороны России или Центрального спортивного клуба армии, известного как ЦСКА, как имеющие воинские звания.

Среди них бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова, которая числится старшим сержантом российской армии в данных Минобороны России и ЦСКА на июнь 2022 года. Инал Тасоев и Михаил Игольников завоевали для России золотые медали на Всемирных военных играх, спортивное мероприятие для солдат. ЦСКА числил Тасуева сержантом, когда его поздравляли с днем ​​рождения в феврале, а Огульникова — лейтенантом в аналогичном заявлении в октябре.

IJF не опубликовала своих полных критериев для определения того, какие спортсмены могут соревноваться, а какие нет, особенно в отношении спортсменов военного назначения. Международная федерация дзюдо заявила, что были проведены независимые проверки рабочих мест спортсменов, что все спортсмены в Катаре были сотрудниками российского государственного центра спортивной подготовки, а их учетные записи в социальных сетях были проверены на предмет «провоенных взаимодействий». Пропаганда». Международная федерация дзюдо заявила, что отказала восьми неназванным лицам из российской или белорусской делегаций.

Несмотря на призыв к россиянам и белорусам вернуться к участию в олимпийских квалификационных соревнованиях, Международный олимпийский комитет не принял окончательного решения по парижской Олимпиаде и не назначил ее дату.

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