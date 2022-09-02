Россияне врут и мешают работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС — Энергоатом

Россияне лгут, манипулируют и искажают реальную ситуацию на Запорожской АЭС, лишь распространяя полезную для них информацию о визите миссии МАГАТЭ.

Соответствующее заявление сделала Национальная атомная генерирующая компания «Энергоатом Украины». кабельОб этом сообщает корреспондент Укринформа.

Российские оккупанты всеми силами стараются помешать миссии МАГАТЭ ознакомиться с истинным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию об этом визите».

По данным компании «Энергоатом», большинство представителей «мировых СМИ», пришедших вчера на Запорожскую АЭС, были русскими проповедниками. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся проехать на станцию ​​с миссией МАГАТЭ с территории Украины через российский блокпост, не пропускались.

Российские оккупанты лгут и искажают доказательства своей бомбардировки Запорожской АЭС и повреждения инфраструктуры станции. В «Энергоатоме» подчеркнули, что, как и предполагалось, обвиняют украинские вооруженные силы.

Российские военные грузовики, размещенные внутри машинных отделений энергоблоков с нарушением всех требований пожарной безопасности, были представлены миссии МАГАТЭ в качестве техники для войск химической защиты.

Кроме того, миссию МАГАТЭ не пустили в центр экстренного реагирования в Запорожье, где сейчас до сих пор стоят российские вооруженные силы. Таким образом, некоторые вооруженные российские солдаты просто «прятались» на станции, где их не должны были видеть представители Международного агентства по атомной энергии.

В «Энергоатоме» подтвердили, что миссии МАГАТЭ поставлен «театральный спектакль», в котором так называемые «энергодарцы» жалуются на обстрелы якобы со стороны украинских вооруженных сил.

Россияне глушили интернет и мобильную связь, чтобы не допустить передачи фото- и видеоматериалов с Запорожской АЭС и Энергодара.

«Мы понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на Запорожской АЭС. Вместо этого мы подчеркиваем, что невозможно выполнить все рекомендации миссии по ядерной и радиологической безопасности до тех пор, пока станция остается под контролем российских оккупационных сил.

Напомним, что 31 августа 2022 года в Запорожье прибыла миссия МАГАТЭ для посещения атомной электростанции во временно оккупированном городе Энергодар.

МК