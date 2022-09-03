Россияне выстраиваются в очередь, чтобы проститься с бывшим советским лидером Горбачевым

Никаких государственных почестей или присутствия Путина на похоронах не планируется

Реформы Горбачева ускорили распад Советского Союза.

Экс-лидер удивлен действиями России в Украине

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МОСКВА (Рейтер) — В субботу москвичи выстроились в очередь возле Кремля, чтобы засвидетельствовать свое почтение Михаилу Горбачеву, бывшему советскому лидеру, которым на Западе так восхищались его реформы и который прожил достаточно долго, чтобы увидеть дальнейшее отступление российского руководства. от этого изменения.

Горбачева, скончавшегося во вторник в возрасте 91 года, планируется похоронить без государственных почестей и без присутствия президента Владимира Путина.

Однако с ним устроили публичное прощание, поскольку власти разрешили россиянам осмотреть его гроб во внушительном Колонном зале Дома союзов, в пределах видимости Кремля, где оплакивали бывших советских лидеров.

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Несущие гроб подняли деревянный гроб Горбачева, покрытый российским триколором, и поставили его в центр зала, где фоном звучала негромкая запись меланхоличной музыки из «Списка Шиндлера».

Неудивительно, что Путин, давний офицер разведки КГБ, который назвал распад Советского Союза «геополитической катастрофой», отказался полностью почтить память Горбачева и сказал, что его график не позволяет ему присутствовать на похоронах.

Однако в четверг Путин выразил свое уважение только Горбачеву, а Кремль заявил, что почетный караул станет «элементом» торжественного случая на похоронах Горбачева, получившего Нобелевскую премию мира 1990 года за свою роль в прекращении холодной войны. .

Горбачев стал героем для многих на Западе, потому что он позволил Восточной Европе избавиться от более чем четырех десятилетий советского коммунистического контроля, позволил Восточной и Западной Германии объединиться и заключить договоры о контроле над вооружениями с Соединенными Штатами.

Но когда 15 советских республик воспользовались теми же правами, чтобы заявить о своей независимости, Горбачев был бессилен предотвратить распад Союза в 1991 году, через шесть лет после прихода к власти.

Этого, а также экономического хаоса, развязанного его либертарианской программой «перестройки», многие россияне не могли ему простить.

Наличие общежития Венгрии

Многие западные главы государств и правительств, которые обычно присутствуют в субботу, будут отсутствовать из-за пропасти в отношениях между Москвой и Западом, возникшей из-за намерения Путина ввести войска в Украину в феврале.

Пресс-секретарь Золтан Ковач написал в Twitter, что на похоронах будет присутствовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, консервативный националист и один из немногих европейских лидеров, имеющих хорошие отношения с Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин не планирует встречаться с Орбаном во время его визита в Москву.

Несколько российских чиновников и деятелей культуры, в том числе высокопоставленный депутат Константин Косачев и певица Алла Пугачева, также выразили свое почтение семье Горбачева, сидевшей слева от его открытого гроба.

Похороны Горбачева резко контрастируют с общенациональным днем ​​траура и государственными похоронами в главном соборе Москвы, присужденными в 2007 году бывшему президенту России Борису Ельцину, который сыграл важную роль в маргинализации Горбачева с распадом Советского Союза и который позже выбрал Путина. его преемник. Читать далее

После церемонии Горбачев, как и Ельцин, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве вместе с любимой женой Раисой, которая умерла 23 года назад.

Придя в Кремль в 2000 году, Путин потратил немного времени на то, чтобы свернуть политический плюрализм, развившийся из горбачевской «гласности» или открытости, и постепенно начал восстанавливать влияние Москвы на многие из ее утраченных республик.

Переводчик и давний помощник Горбачева заявил на этой неделе, что действия России на Украине оставили бывшего лидера «шокированным и сбитым с толку» в последние месяцы его жизни. Читать далее

«Не только процесс, начавшийся 24 февраля, но и все развитие отношений между Россией и Украиной за последние годы было для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически», — сказал Павел Палаченко агентству Рейтер. в интервью.

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Об этом сообщает Рейтер. Написание Кевина Леви и Габриэля Тетро-Фарбера; Монтаж: Эндрю Коуторн и Фрэнсис Керри.

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