Россияне выходят в открытый космос, чтобы активировать робота-манипулятора

Ожидается, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начнут свой примерно семичасовой выход в открытый космос в 10:25 по восточному времени. выход в открытый космос будет Прямой эфир НАСА с освещением, начиная с 10:00 по восточному времени.

Это первый из двух выходов Артемьева и Матвеева в открытый космос для установки механизма вне российского многоцелевого блока «Нока».

Во время своего выхода в открытый космос в понедельник дуэт установит и подключит 37-футовую (11,3-метровую) панель управления. Роботизированная рука. Эти двое также удалят руку Установка защитных кожухов и поручней снаружи блока «Наука».

Этот робот-манипулятор будет помогать космонавтам И переместите любые предметы, которые необходимо вывезти из русской части будущей космической станции.

Артемьева узнают в российском скафандре «Орлан» с красными полосами, а Матвеева — в скафандре с синими полосами. Это первый выход в открытый космос Матвеева и четвертый выход космонавта-ветерана Артемьева. Это будет четвертый выход в открытый космос за пределы космической станции в этом году и 249-й в целом. В поддержку сборки, обслуживания и развития орбитальной лаборатории. Во время второго выхода в открытый космос 28 апреля астронавты снимут тепловые одеяла, которые использовались для защиты манипулятора, когда он был запущен в прошлом году вместе с модулем «Наука». Матвеев и Артемьев также будут сгибать суставы робота-манипулятора, снимать ограничения и проверять его способность к захвату. Это первые предстоящие выходы в открытый космос, которые будут посвящены подготовке «Науки» и робота-манипулятора к будущему использованию. В ответ на вопрос о том, как геополитическая напряженность в отношениях с Россией влияет на жизнь на космической станции, астронавт НАСА доктор Том Маршберн сказал во время пресс-конференции в пятницу, что это были «очень коллективные и дружеские отношения, и мы вместе работаем». READ Великобритания избегает гнева Путина благодаря «надежным и диверсифицированным» поставкам газа: «Мы не зависимы» | наука | Новости Он сказал, что экипаж НАСА и российские космонавты регулярно вместе обедают и смотрят фильмы. «Мы зависим друг от друга в нашем выживании, это опасная среда, — сказал Маршберн. — И поэтому мы просто продолжаем тренироваться; мы идем с осознанием того, что мы все здесь для одной и той же цели: исследовать и поддерживать эта космическая станция».