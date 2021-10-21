Россияне говорят о первом в мире космическом фильме

Российский актер и кинорежиссер, который провел 12 дней на орбите, снимая первый в мире космический фильм, сказал во вторник, что они были так взволнованы своим опытом на Международной космической станции, что сожалеют, что покинули ее.

Актер Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вылетели на Международную космическую станцию ​​на российском космическом корабле “Союз” с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Побывав на станции, они вернулись на Землю в воскресенье с другим российским космонавтом-ветераном Олегом Новицким.

Пересильд и Клименко сняли отрывок из фильма «Вызов», в котором хирург в исполнении Пересильда мчится на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, которому требуется срочная операция на орбите. Новицки, который привез съемочную группу домой, играет в фильме больного космонавта.

Выступая во вторник перед журналистами по видеосвязи, 37-летняя Пересильд посетовала, что плотный график съемок оставляет мало шансов насладиться сценами.

«Мы поняли только за день до отъезда, что не проводили достаточно времени, глядя в окна», – сказала она. «У меня было смешанное чувство. С одной стороны, это было похоже на вечность, но с другой стороны, казалось, что мы только что прибыли и нам нужно немедленно вернуться».

Пересильд и Шипенко сказали, что с ними все в порядке, но у них все еще есть проблемы с приспособлением к силе тяжести.

«Мы должны снова научиться ходить», – сказала Пересильд, добавив, что она все еще инстинктивно пыталась прикрепить различные предметы с помощью липучки, чтобы они не уплыли.

Она сказала, что хорошо спала на орбите и что четырех часов сна было достаточно, чтобы хорошо отдохнуть.

38-летний Шипенко, снявший несколько коммерчески успешных фильмов, сказал, что он снял более 30 часов киноматериала на борту космической станции.

«Конечно, это создает технические и технические проблемы», – сказал он.

Шипенко, который продолжит съемки на Земле после съемок спутниковых эпизодов фильма, сообщил, что дата выхода фильма будет объявлена ​​в следующем году.

Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании «Роскосмос», был главной силой, стоящей за кинопроектом, назвав его возможностью отполировать космическую славу страны и отвергнув критику со стороны некоторых российских СМИ по поводу его усилий.

Прежде чем Россия взяла на себя ведущую роль в создании художественных фильмов в космосе, НАСА поговорило с актером Томом Крузом о создании фильма на орбите.

В прошлом году НАСА подтвердило, что ведет переговоры с Крузом о съемках на Международной космической станции, а SpaceX предоставит лифт. В мае 2020 года сообщалось, что Круз разрабатывает проект вместе с режиссером Дугом Лиманом, Илоном Маском и НАСА.