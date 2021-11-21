Россияне должны платить за транзакции в цифровых рублях, заявляет центральный банк — Financial Bitcoin News

Центральный банк России объявил, что с пользователей цифровой валюты будет взиматься плата за каждую транзакцию, недавно объявил высокопоставленный представитель Банка России. Однако плата за цифровые рубли не будет выше той, что сейчас используется для быстрых платежей в стране.

Банк России взимает комиссию за операции в цифровых рублях

Центральный банк России (CBR) Планируется взимать плату за транзакции в цифровых рублях, — сказал Гриль Проне, директор департамента финансовых технологий регулятора. Чиновник подчеркнул, что эти комиссии будут ниже действующих комиссий за денежные переводы в банковском секторе.

Выступая на форуме под лозунгом «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов перед лицом возрастающих рисков», Бронин добавил, что переводы с помощью российской системы быстрых платежей, безусловно, будут невысокими.FPS) Со ссылкой на агентство деловых новостей Prime, он сказал:

Мы предполагаем, что комиссии за транзакции с цифровым рублем будут ниже, чем текущие комиссии за электронные переводы участникам рынка, и, конечно, не выше, чем комиссии в рамках FPS.

Россия представила свою систему быстрых платежей в январе 2019 года. Он позволяет жителям России отправлять деньги только по номеру телефона и оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Переводы до 100 000 рублей в месяц (примерно 1350 долларов США) — бесплатно. Комиссия 0,5%, но выше 1500 рублей (около 20 долларов США), будет использоваться для денежных переводов, превышающих эту сумму.

Цифровая валюта Центрального банка Российской Федерации (CBDC) Все еще находится в разработке, и специалисты работают над его точным дизайном. Ожидается, что цифровой рубль будет реализован в виде уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке, который в двух других своих воплощениях станет полноценным платежным инструментом с обычным рублем — наличными и банковскими деньгами.

Банк России задумался о цифровом рубле в 2018 году и в прошлом году решил изучить возможность выпуска CBDC. В октябре 2020 года была опубликована консультационная статья для сбора отзывов от участников финансового сектора и других заинтересованных сторон. В апреле 2021 года Комиссия опубликовала концепцию цифрового рубля с изложением его базовой структуры.

В июне Управление денежно-кредитного регулирования сформировало пилотную группу из дюжины банков. ЦБР планирует завершить прототип платформы в декабре 2021 года и начать испытания в январе 2022 года. Эльвира Набиуллина, глава банка, недавно заявила, что цифровой рубль позволит гражданам России оплачивать более дешевые и надежные альтернативы криптовалютам и фиатным основным монетам. .

Как вы думаете, предпочтут ли россияне использовать цифровую рублевую платформу, чем существующие способы денежных переводов? Расскажите нам в комментариях ниже.

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