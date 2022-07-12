Россияне заблокировали эвакуацию из оккупированного Мелитополя на фоне эскалации ракетных обстрелов Украины

Российские солдаты стоят на страже на главной площади Мелитополя в Запорожской области Украины 14 июня. (Сергей Ильницкий/EPA-EFE/Shutterstock)

Россия второй день подряд блокирует выезд из оккупированного украинского города Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

Российские силы «настолько боялись контратаки вооруженных сил Украины, что прикрываются тысячами мирных жителей в качестве живого щита», — сказал Федоров, которого нет в Мелитополе.

Весь город взят в заложники», — добавил он.

Федоров сказал, что русские закрыли контрольно-пропускной пункт в Васильевке, ключевой пункт пересечения границы для гражданских лиц, пытающихся добраться до остальной части Украины.

В понедельник Федоров заявил, что русские блокировали западную часть Мелитополя, оставив «десятки тысяч мирных жителей с жилыми районами» в затруднительном положении.

Как и в некоторых частях соседней Херсонской области, Мелитополь в последние дни подвергся ударам украинских сил из-за линии фронта.

Евгений Полицкий, глава назначенной Россией областной администрации в Мелитополе, написал во вторник в своем Telegram-канале, что украинское правительство «превратилось в ИГИЛ: они взрывают мосты, совершают нападения на общественных деятелей», явная ссылка на доклад. . В результате покушения на местного пророссийского чиновника Андрея Сигуту взорвали его машину.

«Это ничего не меняет», — сказал Полицкий. «Жители Запорожской области уже сделали свой выбор… Освобожденная часть Запорожской области станет ее частью. [the Russian Federation] По опросу».

Федоров сказал, что украинская атака на российский гарнизон в Мелитополе в ночь на субботу привела к большим потерям, добавив, что оккупационные силы «не знают, куда деть тела убитых российских солдат».

«Врачи судебно-медицинской экспертизы не хотят сотрудничать и не выдают свидетельств о смерти, потому что не хотят сотрудничать с россиянами», — сказал Федоров.

На прошлой неделе Федоров заявил о более чем 30 нападениях на военную базу за городом.

CNN не подтвердил масштабы ущерба или жертв, вызванных украинскими ударами по российским силам в этом районе.