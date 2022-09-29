Россияне играют на Играх «Акулы-Хищники» в Чехии

САН-ХОСЕ. Матчи Мировой НХЛ продолжатся в Чехии на следующей неделе, как и планировалось, с участием российских игроков.

Чешский правительственный чиновник заявил в четверг, что россияне из «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предатор» будут допущены в страну на следующей неделе для участия в матчах регулярного чемпионата, которые пройдут в Праге 7-8 октября.

Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам безопасности и заместитель министра по европейским делам Томас Буджар. seznamzpravy.cz.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли подтвердил сообщение этой новостной организации.

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать», — сказал Буяр, который, как сообщает сайт, координирует политику безопасности чешского правительства. Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я не припомню, чтобы, помимо шенгенских виз, они имели долгосрочные рабочие визы США и жили в США».

Ранее в этом месяце чешские официальные лица заявили, что российские хоккеисты, учитывая вторжение их страны в Украину в начале этого года, не будут приглашены на свою родину для участия в матчах между акулами и хищниками на O2 Arena.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Чехии Ян Лебавски заявил: «То, что российским игрокам не следует выдавать визы на территорию Шенгенской зоны, по-прежнему верно. Если у них уже есть действующие визы, их следует принять, но в связи с продолжающимися переговорами, в этом вопросе все еще могут быть изменения. Это коммерческое решение для команды НХЛ, если они собираются отменить целые матчи из-за небольшого количества игроков».

Очевидно, это был не вариант для НХЛ, хотя генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер заявил на прошлой неделе, что команда не приедет в Чехию, если не сможет привезти свой полный состав, в который входит нападающий российского происхождения Александр Барабанов.

«Акулы» собираются пригласить нападающих из России в поездке, поскольку Барабанов и, возможно, Евгений Свичников отправятся в Европу с остальной командой «Шаркс» в субботу. Яков Тринин — самый заметный российский игрок в списке «Хищников».

Live Nation, дистрибьютор билетов на это мероприятие, также недавно выпустила пресс-релиз, в котором говорится: «Хотя глобальные события создали понятную неопределенность вокруг многих спортивных событий, Live Nation подчеркнула и хотела бы заверить всех чешских болельщиков в том, что Игры НХЛ Global Series 2022 между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» состоится, как и было запланировано, 7-8 октября на O2 Arena в Праге».