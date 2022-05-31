Россияне лишились Netflix из-за последнего отзыва контракта из-за Украины

Служба новостей (AFP) Москва, Россия ●

Понедельник, 30 мая 2022 г.





17:24



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развлечения

Россия, Украина, вторжение, война, Нетфликс, стриминговый сервис

свободно



Российские абоненты лишились доступа к стриминговому гиганту Netflix в связи с последним уходом западной компании из-за конфликта в Украине.

Веб-сайт и приложения Netflix больше не доступны с пятницы, и представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не могут получить к ним доступ.

«Это завершение ухода с российского рынка», объявленного в марте, сообщил AFP в понедельник представитель Netflix.

Базирующаяся в США платформа объявила в начале марта, что уходит из России после того, как Москва отправила тысячи солдат на прозападную Украину.

Представитель сказал, что компания дождалась окончания текущего платежного цикла, прежде чем сократить количество клиентов.

Netflix — ведущая мировая стриминговая платформа с 221,8 млн подписчиков на конец 2021 года, но в России это был небольшой игрок.

В апрельском письме к акционерам компания заявила, что потеряла 700 000 платных подписчиков в результате ухода из России, и обвинила этот уход в первом глобальном падении числа подписчиков за десятилетие.

Netflix входит в группу иностранных компаний, объявивших о приостановке деятельности или полном уходе из России с момента запуска Московской кампании в Украине 24 февраля.



