Economy

Россияне опасаются санкционных потерь из-за вторжения Путина в Украину

26 марта, 2022
Marfa Fedoroa
Россияне опасаются санкционных потерь из-за вторжения Путина в Украину

Жесткие санкции, введенные западными странами в отношении России, напомнили гражданам о долговом кризисе страны в 1998 году.

Анна Немцова

США СЕГОДНЯ

  • McDonald’s и другие американские предприятия закрыли свои двери в России из-за ее вторжения в Украину.
  • По оценкам одного эксперта, с начала войны страну покинуло более 200 000 россиян.
  • Чтобы противодействовать экономическим потрясениям, Путин попросил «недружественные» страны платить за экспорт природного газа в рублях.

Оживленный угол Тверской улицы в центре Москвы в среду впервые в России выглядел пустынным. франшиза Макдональдс — Открыт в 1990 году в движении, которое символизировало открытие Советского Союза для Запада — закрыл свои двери.

Над пустым тротуаром возвышается большая фреска с изображением гигантской медали советских времен — ордена Победы, высшей воинской награды Второй мировой войны.

Подпишитесь, чтобы продолжить чтение

Получите доступ ко всем историям только для подписчиков бесплатно на 2 месяца

Подпишитесь сейчас

READ  Рубль без причины: что экономические санкции в отношении России могут означать для вашего бизнеса и мировых финансов | Шеппард Маллен Рихтер и Хэмптон ЛЛП

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.