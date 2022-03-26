Россияне опасаются санкционных потерь из-за вторжения Путина в Украину

Жесткие санкции, введенные западными странами в отношении России, напомнили гражданам о долговом кризисе страны в 1998 году.
Анна Немцова
США СЕГОДНЯ
- McDonald’s и другие американские предприятия закрыли свои двери в России из-за ее вторжения в Украину.
- По оценкам одного эксперта, с начала войны страну покинуло более 200 000 россиян.
- Чтобы противодействовать экономическим потрясениям, Путин попросил «недружественные» страны платить за экспорт природного газа в рублях.
Оживленный угол Тверской улицы в центре Москвы в среду впервые в России выглядел пустынным. франшиза Макдональдс — Открыт в 1990 году в движении, которое символизировало открытие Советского Союза для Запада — закрыл свои двери.
Над пустым тротуаром возвышается большая фреска с изображением гигантской медали советских времен — ордена Победы, высшей воинской награды Второй мировой войны.
Подпишитесь, чтобы продолжить чтение
Получите доступ ко всем историям только для подписчиков бесплатно на 2 месяца
Подпишитесь сейчас
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».