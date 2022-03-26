Анна Немцова

США СЕГОДНЯ

McDonald’s и другие американские предприятия закрыли свои двери в России из-за ее вторжения в Украину.

По оценкам одного эксперта, с начала войны страну покинуло более 200 000 россиян.

Чтобы противодействовать экономическим потрясениям, Путин попросил «недружественные» страны платить за экспорт природного газа в рублях.

Оживленный угол Тверской улицы в центре Москвы в среду впервые в России выглядел пустынным. франшиза Макдональдс — Открыт в 1990 году в движении, которое символизировало открытие Советского Союза для Запада — закрыл свои двери.

Над пустым тротуаром возвышается большая фреска с изображением гигантской медали советских времен — ордена Победы, высшей воинской награды Второй мировой войны.