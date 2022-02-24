Россияне протестуют против вторжения в Украину

Россияне вышли на улицы в знак протеста против вторжения их страны в Украину в четверг, бросая вызов продолжающемуся подавлению политического инакомыслия, которое заметно повысило ставки для оппозиции и привело к заключению в тюрьму или изгнанию всех видных активистов.

Тысячи людей вышли по всей стране на митинги, осуждающие военную операцию, начатую президентом Владимиром Путиным рано утром.

По состоянию на вечер четверга задержано более 850 человек, сообщает ОВД-Инфо. На Пушкинской площади в Москве собралось несколько сотен человек с транспарантами «Нет войне!». А в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, около 200 человек скандировали антивоенные лозунги.

Против войны выступили также знаменитости и общественные деятели. Иван Ургант, самый известный ведущий шоу-бизнеса в России, опубликовал пост в Instagram, в котором написал: «Страх и боль. Нет войне».

Известный рэпер Мирон Федоров, сценический псевдоним Oxxxymiron, обратился к своим поклонникам в видеообращении в социальной сети. «Я не могу вас развлекать, пока на Украину сыплются российские ракеты, пока киевляне вынуждены прятаться в подвалах и метро, ​​пока люди гибнут», — сказал он.

В Твиттере и Фейсбуке, которые Кремль давно пытается обуздать, но остается в значительной степени в стороне от государственного вмешательства, в моде были хэштеги #невойнасУкраиной и #Янебудумолчать.

Риск присоединения к ранее несанкционированным протестам властей неуклонно растет в последние годы, поскольку правительство Путина приняло жесткие меры в отношении оппозиции и заключило в тюрьму ее самых ярых критиков, в том числе активиста-борца с коррупцией Алексея Навального, которого чуть не отравили. В покушении на убийство в августе 2020 года он обвиняет Кремль.