Россияне пытаются подчинить себе украинские города, захватив мэров

Киев, Украина (AP) – Вскоре после того, как российские танки вошли в Украину, Солдаты выбили дверь в кабинет мэра Мелитополя Ивана Федорова. Они надели ему на голову мешок, посадили в машину и часами возили по южному городу, угрожая убить.

34-летний Федоров — один из более чем 50 местных лидеров, которые находятся в российском плену с начала войны 24 февраля в попытке подчинить города и поселки под контроль Москвы. Как и многие другие, он сказал, что на него оказывали давление, чтобы он сотрудничал с захватчиками.

«Издевательства и угрозы не прекращались ни на минуту. Меня пытались заставить продолжать руководить городом под российским флагом, но я отказался», — сказал Федоров агентству Associated Press по телефону в прошлом месяце в Киеве. «Меня не били, но днем ​​и ночью разнузданные крики из соседней камеры говорили мне, что меня ждет».

Русские также захватили части восточной и южной Украины, гражданских администраторов и других лиц, в том числе работников атомных электростанций. они говорят, что их похищали, угрожали или избивали, чтобы заставить их сотрудничать, что, по мнению экспертов в области права и прав человека, может представлять собой военное преступление.

Украинские и западные историки говорят, что эта тактика используется, когда силы вторжения не могут подчинить себе население.

В этом году, когда российские войска пытались захватить Мелитополь, сотни жителей вышли на улицы, требуя освобождения Федорова. После шести дней задержания и вмешательства президента Владимира Зеленского его обменяли на девять российских военнопленных и выслали из оккупированного города. Установлена ​​прокремлевская фигура.

Русские не могли управлять захваченными городами. «У них нет ни кадров, ни опыта», — сказал Федоров. Они хотят заставить госслужащих работать с ними, потому что понимают, что кто-то должен «чистить улицы и ремонтировать разрушенные дома».

Ассоциация украинских городов (АУГ), группа местных лидеров со всей Украины, заявила, что из более чем 50 похищенных чиновников, в том числе 34 мэров, не менее 10 остаются в плену.

Российские официальные лица не прокомментировали обвинения. Поддерживаемые Москвой власти на востоке Украины даже возбудили уголовное дело в отношении Федорова за причастность к террористической деятельности.

«Похищение глав сел, поселков и городов, особенно в военное время, подвергает опасности все население общины, поскольку все ответственное управление, обеспечение элементарных удобств и важные решения, от которых зависит судьба тысяч жителей, возлагаются на глава общины», — заявил мэр Киева Виталий Кличко, президент Американского университета в Каире.

В южном городе Херсоне Мэр Игорь Кулехаев, один из первых захвативших Россию и главный объект контратаки, пытался устоять. В апреле он заявил, что откажется сотрудничать с новым прокремлевским руководителем.

Кирилл Стримосов, заместитель главы областной администрации, назначенной Россией, неоднократно называл Кулехаева «нацистом», вторя ложному утверждению Кремля о том, что его нападение на Украину было попыткой «денацифицировать» страну.

Кулихаев продолжал контролировать общественные объекты в Херсоне до своего ареста 28 июня. Его местонахождение остается неизвестным.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, за первые полгода войны в районах, захваченных Россией, зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний мирных жителей. Большинство из них были государственными служащими, местными советниками, активистами гражданского общества и журналистами.

Злоупотребления «нарушают международное право и могут представлять собой военное преступление», заявила старший научный сотрудник Хьюман Райтс Вотч Юлия Горбунова, добавив, что действия российских сил, по-видимому, были направлены на «получение информации и сеяние страха».

Управление ООН по правам человека неоднократно предупреждало, что произвольные аресты и насильственные исчезновения относятся к потенциальным военным преступлениям, совершенным в Украине.

Несколько мэров были убиты, что шокировало украинское общество. После обнаружения массовых захоронений в отвоеванных Киевом районах украинские и зарубежные следователи продолжают раскрывать подробности внесудебных расправ с мэрами.

В братской могиле найдено тело Ольги Сухенко, главы села Мутызин под Киевом. Рядом с мужем и сыном после вывода российских войск. Деревня, в которой до войны проживало около 1000 человек, находится в нескольких минутах езды от Бучи, где сотни мирных жителей были убиты во время российской оккупации.

По словам жителей, Сухенко отказался сотрудничать с россиянами. Когда ее тело нашли на окраине Мутизина, ее руки оказались связанными за спиной.

Мэр соседнего города Гостомил Юрий Прилипко был застрелен в марте во время раздачи продуктов и лекарств. Позже в Генпрокуратуре заявили, что его тело было найдено начиненным взрывчаткой.

Украинское правительство пыталось обменять захваченных чиновников на российских военнопленных, но официальные лица жалуются, что Москва иногда требует от Киева освободить сотни киевлян за каждого украинца, занимающего власть, что затягивает переговоры.

«Это настолько сложная задача, что любое лишнее слово может сорвать наш обмен мнениями», — сказал Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека Украины. «Мы знаем места, где содержатся заключенные, а также ужасающие условия, в которых они содержатся».

О судьбе заместителя городского головы Инергодара Ивана Самоедука, площадки Запорожской АЭС, новостей не поступало. Мэр Дмитрий Орлов сообщил Associated Press, что Самоедук, похищенный в марте, неоднократно рассматривался для обмена пленными, но каждый раз его имя удалялось из списка.

Орлофф сказал, что 58-летний заместитель мэра был серьезно болен, когда его арестовали, и «мы даже не знаем, жив ли он». В лучшем случае, добавил он, Самоедук сидит где-нибудь в подвале и «его жизнь зависит от прихоти вооруженных людей».

Россияне в то или иное время задержали более 1000 жителей Энергодара, в том числе десятки рабочих Запорожской, крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«Подавляющее большинство тех, кто вышел из российских подвалов, говорят о жестоких избиениях и пытках током», — сказал он.

Горбунова, старший научный сотрудник Хьюман Райтс Вотч, заявила, что пытки «запрещены международным правом при любых обстоятельствах, а когда они связаны с вооруженным конфликтом, они представляют собой военное преступление, а также могут представлять собой преступление против человечности».

Каждую неделю приходят сообщения о похищениях чиновников, инженеров, врачей и учителей, которые отказываются сотрудничать с русскими.

Виктор Маруниак, глава села Старая Зборовка на юге Херсонской области, наиболее известен своим появлением в документальном фильме 2015 года «Украинские мэры» Романа Бондарчука, претендента на премию «Оскар». В фильме рассказывается о сепаратистском конфликте на востоке Украины, который начался в 2014 году. Хотя фильм не получил премии «Оскар», он укрепил престижную репутацию Марониака.

После того, как весной российские войска захватили Старую Збуровку, Маруняк организовал проукраинские митинги и спрятал в своем доме некоторых активистов. В конце концов он был схвачен.

Сначала мне на большой палец надели (электрические) провода. Потом им это показалось недостаточным, и они надели мне их на большие пальцы ног. И мне поливали голову водой, чтобы она текла по моей спине, — рассказал он Associated Press, — Честно говоря, я был так избит, что у меня не осталось впечатления от электрического тока».

Через 23 дня, по его словам, «Марониака отпустили умирать». Он пролежал в больнице 10 дней с пневмонией и девятью сломанными ребрами, после чего уехал в подконтрольную Киеву территорию.

Профессор истории Хубертус Ян из Кембриджского университета сказал, что со времен Петра Великого тактика имперской России по привлечению местного населения была нацелена на элиту и дворянство, а сопротивление часто приводило к изгнанию в Сибирь.

По его словам, во время Второй мировой войны немецкие подразделения СС «действовали аналогичным образом», нападая на местных чиновников, чтобы заставить население подчиниться. Ян описал это как простую стратегию, «если у вас нет сил немедленно подчинить себе территорию».

Историк Иван Патрилюк из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сказал, что муниципальные власти в Советской Украине часто бежали до прихода нацистских оккупационных войск, что «помогало избежать массовых расстрелов чиновников».

«То пытки и унижения, которые русские теперь подвергают градоначальникам… — одна из самых темных и позорных страниц нынешней войны», — сказал Патрилюк.

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Авторы Associated Press Ханна Архерова в Киеве, Джоанна Козловска в Лондоне и Джейми Киттен в Женеве внесли свой вклад в этот отчет.

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