Россияне разбомбили шесть населенных пунктов в Сумской области, 17-летний мальчик был ранен

В субботу российские войска атаковали шесть приграничных населенных пунктов Сумской области, выпустив в общей сложности 115 мин и снарядов. Пострадал 17-летний парень.

Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации, Он сказал Об этом сообщается в Facebook, сообщает Укринформ.

В Исманском районе оккупанты выпустили 16 мин и 28 налетов с применением артиллерийских стволов.

«В результате обстрела 17-летний парень получил осколочное ранение в селе Студенок. Разрушен жилой дом — в него подорвалась мина. Повреждено около десятка других домов. Корова и теленок был убит.

















Населенный пункт Новая Слобода подвергся минометному обстрелу противника — зафиксировано 40 «попаданий». Этим же видом оружия противник нанес удар по территории поселка Краснобыль — у границы разорвались девять мин.

Российские силы обстреляли населенный пункт Белобелия из минометов (15 попаданий) и артиллерии (семь взрывов).

В районе Шаляхина российские войска открыли огонь из пулеметов — зафиксировано десять пулеметных выстрелов.

Живицкий также добавил, что россияне обстреляли из артиллерии населенный пункт Середина-Буда (девять попаданий). Травм не было.

Как сообщал Укринформ, 20 января российские агрессоры бомбили два приграничных района в Сумской области. Всего было зафиксировано 27 рейдов.

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