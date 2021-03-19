Россияне снова соревнуются с нейтральными спортсменами в автодроме Buffalo Sports.







Монако (AP) – Российским легкоатлетам снова будет разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку их национальная федерация уже давно близка к отмене допинга.

Всемирный совет по легкой атлетике проголосовал за возрождение схемы «сертифицированного нейтрального спортсмена», которая может предоставлять индивидуальные исключения для отстранения после изучения протокола допинг-контроля спортсмена. Как и прежде, олимпиад будет максимум 10.

Мы запустим этот процесс. Это тяжелая работа. «Комитет по допинговой проверке работает много часов, чтобы сделать это, и они делали это успешно в прошлом, и процесс уже начался», – сказал Себастьян Коу, президент World Athletics.

Это открывает путь для таких спортсменов, как трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласецкини и бывший чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, вернуться в круг Бриллиантовой лиги в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Решение в четверг было принято после того, как Всемирная легкоатлетическая организация утвердила дорожную карту Российской Федерации по антидопинговым реформам. Он включает больше тестов на употребление наркотиков для спортсменов и побуждает информаторов делиться тем, что они знают об употреблении наркотиков.