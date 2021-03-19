sport

Россияне снова соревнуются с нейтральными спортсменами в автодроме Buffalo Sports.

19 марта, 2021
Boleslava Sokolova


Файл – На фотографии из файла в четверг, 8 октября 2020 года, президент Всемирной легкой атлетики Себастьян Куо в маске осматривает Национальный стадион, главный стадион Токио-2020 и Паралимпийских игр в Токио. Российским легкоатлетам снова будет разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку их национальная федерация уже давно близка к отмене допинга. Всемирный совет по легкой атлетике проголосовал за возрождение схемы «сертифицированного нейтрального спортсмена», которая могла бы предоставлять отдельные исключения для отстранения после изучения протокола допинг-контроля спортсмена. Мы запустим этот процесс. Это тяжелая работа. «Комитет по допинговой проверке работает много часов, чтобы сделать это, и они делали это успешно в прошлом, и процесс уже начался», – сказал Себастьян Коу, президент World Athletics.


Исса Като


Монако (AP) – Российским легкоатлетам снова будет разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку их национальная федерация уже давно близка к отмене допинга.

Всемирный совет по легкой атлетике проголосовал за возрождение схемы «сертифицированного нейтрального спортсмена», которая может предоставлять индивидуальные исключения для отстранения после изучения протокола допинг-контроля спортсмена. Как и прежде, олимпиад будет максимум 10.

Мы запустим этот процесс. Это тяжелая работа. «Комитет по допинговой проверке работает много часов, чтобы сделать это, и они делали это успешно в прошлом, и процесс уже начался», – сказал Себастьян Коу, президент World Athletics.

Это открывает путь для таких спортсменов, как трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласецкини и бывший чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков, вернуться в круг Бриллиантовой лиги в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Решение в четверг было принято после того, как Всемирная легкоатлетическая организация утвердила дорожную карту Российской Федерации по антидопинговым реформам. Он включает больше тестов на употребление наркотиков для спортсменов и побуждает информаторов делиться тем, что они знают об употреблении наркотиков.

План также включает признание «широко распространенной культуры допинга и сокрытия с участием спортсменов, тренеров и официальных лиц», которая возникла »из унаследованной допинг-культуры в постсоветскую эпоху, направленной на победу любыми средствами, включая допинг. “

READ  Российские теннисисты пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи | Спортивный

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *