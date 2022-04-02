Россияне сплотились в поддержку Путина, который имеет 83% одобрения

Опросы и интервью показывают, что многие россияне теперь согласны с утверждением Кремля о том, что их страна находится в осаде со стороны Запада. Об этом сообщает New York Times.

Лидерство новостей: Опросы, проведенные на этой неделе самой независимой российской социологической компанией «Левада», показали, что рейтинг одобрения Путина составляет 83% по сравнению с 69% в январе.

81% заявили, что поддерживают войну, ссылаясь на «необходимость защиты русскоязычных в качестве основного оправдания», согласно Times.

The Times отмечает, что «оппоненты покидают страну или хранят молчание».

Развлекательные шоу на телевидении были заменены рекламой.

Между линиями: Москва заявляет, что готова к долгой войне: «Многие украинские чиновники и военные аналитики считают, что конфликт, вероятно, продлится месяцы или дольше», The Wall Street Journal отчеты.

Путинская трясина в Украине: Греф Уэйт из The Washington Post очки за Отголоски провала Советского Союза в Афганистане, 1979–1989 гг.: «Москва, похоже, на этот раз, как и тогда, недооценила своего противника».