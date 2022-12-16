Россияне сталкиваются с большими препятствиями, чтобы вернуться на олимпийский путь

Сложная дискуссия МОК о разрешении российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в 2024 году, если их страна находится в состоянии войны, не оказала краткосрочной помощи в улучшении положения спортсменов среди лидеров легкой атлетики, главного вида спорта Олимпийских игр. программа.

В интервью в конце года на этой неделе президент World Athletics Себастьян Коу предположил, что война России в Украине, не говоря уже о все еще действующих допинговых санкциях против России, которые действуют с 2015 года, привели к более сложному курсу для России. Отслеживайте спортсменов, чтобы достичь цели МОК по участию в качестве нейтральных участников либо в чемпионате мира в следующем году, либо в Олимпийских играх в следующем году.

Коу описал процесс восстановления России, состоящий из двух частей. Во-первых, допинговые санкции должны быть сняты на заседании Всемирного совета по легкой атлетике в марте, что стало более вероятным после ряда положительных отчетов целевой группы, следящей за соблюдением Россией требований реформ.

Только тогда, по словам Коу, мировая легкая атлетика начнет обсуждать вопрос об отмене санкций, связанных с войной против России, к чему стремится Международный олимпийский комитет и письменно изложил его на своем олимпийском саммите на прошлой неделе. Ранее Коу говорил, что судьба российских легкоатлетов была бы лучше, если бы «Россия убралась из Украины».

Давление на то, что именно означает «убраться из Украины» — то есть из Донбасса, большая часть которого годами фактически находилась под контролем России, или из Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, или что-то еще — ответил Ко. — Я не военный эксперт и уж точно не вторгаюсь в это пространство. Я лишь говорю, что оно должно быть целью.

В феврале, вскоре после вторжения России в Украину, Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований, сославшись на опасения по поводу безопасности соревнований. Большинство олимпийских видов спорта, в том числе легкая атлетика, последовали рекомендации и ввели запреты.

На состоявшемся на прошлой неделе олимпийском саммите, на котором Коу не присутствовал из-за семейной свадьбы, военное положение России в Украине не было частью объявленных выводов. Декларация XI Олимпийского саммита выразила олимпийский идеал: не допускать политики в спорт и поощрять спортсменов к мирным соревнованиям, даже если они из воюющих наций. Он стремился к дальнейшему обсуждению поиска способов разрешить российским спортсменам, не поддерживающим войну, участвовать в крупных соревнованиях.

Он сохранил запрет на проведение крупных мероприятий в России или Беларуси, а также запрет на демонстрацию российских флагов или цветов на любых спортивных мероприятиях или встречах.

Он также возложил на международные спортивные федерации (МФ), такие как World Athletics, ответственность за принятие решения о том, были ли приняты «превентивные меры» вскоре после российского вторжения в феврале, которые по существу исключили российских и белорусских спортсменов, поскольку их безопасность не могла быть гарантирована. были еще уместны.

Коу сказал, что IF уже давно имеют право решать, какие спортсмены могут участвовать в их мероприятиях. Всемирная легкая атлетика использовала это право, чтобы запретить всем россиянам, кроме 10, участвовать в Играх в Токио из-за давней проблемы с допингом, в то время как в большинстве других видов спорта разрешены полные составы.

«Одна вещь, которая вышла из олимпийского топа, и я согласился, заключалась в том, что международные федерации должны, по их словам, «тщательно оценить, существуют ли все еще причины для защитных мер», — сказал Коу. «И это то, что мы» сделаю.»

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