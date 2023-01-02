Россияне стекались посмотреть Pushpa: The Rise

Пушпа: В России идет сильный подъем Фото: Твиттер

Блокбастер «Пушпа: Взлет» вышел в российский прокат месяц назад. На данный момент он собрал 1,02 крор фунтов стерлингов и активно работает на 774 экранах, изначально посвященных фильму.

Аллу Арджун в главной роли имел огромный успех в Индии и теперь развлекает зрителей в России, поскольку последняя ведет войну на своем западном фронте. Агрессия России ограничила доступ ее людей к глобальному контенту, поскольку несколько стран установили отношения с Москвой.

После вторжения в Украину 24 февраля многие ОТТ-платформы запретили вещание в стране, а Голливуд также отказался от участия в марте.

В то время как Болливуд и Советский Союз давно дружат, «Пушпа: Взлет» вот-вот установит новый рекорд, став самым кассовым индийским фильмом, когда-либо дублированным на русский язык, если число будет продолжать расти.

Болливуд и Советский Союз

Болливуд оказал огромное влияние на Советский Союз во второй половине двадцатого века.Десятый Century со многими русскими, которые выросли на фильмах на хинди. То, что бескомпромиссный Советский Союз импортировал основные продукты Болливуда, странно, но эксперты по кино говорят, что социалисты использовали экстравагантность развлечений, чтобы снять стрессы повседневной жизни.

В сообщениях говорится, что «Танцор дискотеки» (1982) с Митхуном Чакраборти в главной роли когда-то был самым кассовым фильмом советской эпохи, собрав 60 миллионов рублей в прокате. Вторым самым кассовым иностранным фильмом стал «Аваара» (1954) с Раджем Капуром. Это также был один из первых болливудских фильмов, показанных в Советском Союзе. Чиновники в СССР обратились к индийскому кино, чтобы отразить западное влияние на зрителей. Можно также сказать, что русское и индийское общества тоже были похожи, и их вкусы, казалось, тоже совпадали — им нравилась история о проигравших и четком разделении добра и зла. Кинокритики говорят, что это также апеллировало к социалистическому оптимизму утопического мира.

Кроме того, Индия и Россия были и остаются дружественными странами, поэтому Радж Капур, Шаши Капур, Амитабх Баччан и Дхармендра стали нарицательными именами в России, и поколение выросло на их фильмах.

Россия и Болливуд сейчас

На сегодняшний день самым большим сбором дублированного в России фильма на хинди стал фильм Ритика Рошана и Тайгера Шроффа «Война» , собравший 1,7 крор фунтов стерлингов. Но Pushpa: The Rise готов пойти дальше.

У россиян всегда был аппетит к болливудским фильмам. Действительно, говорят, что это требование поддержало российские театры в трудный год, когда западное содержание ушло из страны. В сообщении Times of India говорится, что известные московские кинотеатры, такие как Park Cinemas, Formula Kino, Premier Hall, Kinomax и Caro, уже перешли на показ фильмов на хинди в марте после вторжения.