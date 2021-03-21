Россиянин Аслан Карацев обыграл Ллойда Харриса в двух сетах в финале в Дубае и завоевал свой первый титул в туре ATP.

27-летний игрок, который стал первым игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном турнире Большого шлема на Открытой эре на Открытом чемпионате Австралии по теннису в прошлом месяце, прошел квалификацию над Харрисом из ЮАР 6-3 6-2.
Фотография из архива Аслана Карацева. Фотографии AP
Дубай: Россиянин Аслан Карацев продолжил свой впечатляющий сезон, выиграв свой первый титул ATP Tour в субботу, победив Ллойда Харриса в финале в Дубае.
27-летний игрок, который стал первым игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном турнире Большого шлема на Открытой эре на Открытом чемпионате Австралии по теннису в прошлом месяце, прошел квалификацию над Харрисом из ЮАР 6-3 6-2.
Смотри на этого парня 👀
Поздравляю, Вставить твит! 👏 pic.twitter.com/OoQfzGBTkB
ATP Тур (atptour) 20 марта 2021 г.
Карацев, который поднялся со 114-го на 42-е место в мировом рейтинге после Открытого чемпионата Австралии по теннису, прервал подачу Харриса на полпути в первом сете и еще два раза во втором сете.
Это был его первый одиночный финал на турнире ATP после того, как он впервые выиграл событие в парном турнире на прошлой неделе в Дохе вместе со своим соотечественником Андреем Рублевым.
Он выбил блестящего Роблиффа в полуфинале в пятницу и поддержал его против Харриса.
Карацев отыграл единственные два брейк-пойнта, с которыми он столкнулся на пути к победе, менее чем за час 20 минут.
Подпишитесь на Moneycontrol Pro за 499 рупий на первый год. Используйте код PRO499. Ограниченное по времени предложение. * Принять условия
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».