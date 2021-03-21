Россиянин Аслан Карацев обыграл Ллойда Харриса в двух сетах в финале в Дубае и завоевал свой первый титул в туре ATP.

27-летний игрок, который стал первым игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном турнире Большого шлема на Открытой эре на Открытом чемпионате Австралии по теннису в прошлом месяце, прошел квалификацию над Харрисом из ЮАР 6-3 6-2.

Дубай: Россиянин Аслан Карацев продолжил свой впечатляющий сезон, выиграв свой первый титул ATP Tour в субботу, победив Ллойда Харриса в финале в Дубае.

27-летний игрок, который стал первым игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном турнире Большого шлема на Открытой эре на Открытом чемпионате Австралии по теннису в прошлом месяце, прошел квалификацию над Харрисом из ЮАР 6-3 6-2.

Карацев, который поднялся со 114-го на 42-е место в мировом рейтинге после Открытого чемпионата Австралии по теннису, прервал подачу Харриса на полпути в первом сете и еще два раза во втором сете.

Это был его первый одиночный финал на турнире ATP после того, как он впервые выиграл событие в парном турнире на прошлой неделе в Дохе вместе со своим соотечественником Андреем Рублевым.

Он выбил блестящего Роблиффа в полуфинале в пятницу и поддержал его против Харриса.

Карацев отыграл единственные два брейк-пойнта, с которыми он столкнулся на пути к победе, менее чем за час 20 минут.