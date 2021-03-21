Россиянин Карацев выиграл первый титул ATP

Россиянин Аслан Карацев продолжил свой впечатляющий сезон, выиграв свой первый титул ATP Tour в субботу, победив Ллойда Харриса в финале в Дубае.

27-летний игрок, который стал первым игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном турнире Большого шлема на Открытой эре на Открытом чемпионате Австралии по теннису в прошлом месяце, прошел квалификацию над Харрисом из ЮАР 6-3 6-2.

«Никогда не знаешь, когда наступит (успех)», – сказал Карацев, первый игрок, выигравший титул в Дубае после Томаса Мостера в 1997 году.

«Я хорошо поработал со своей командой, со своим тренером, и теперь это произошло».

Карацев, поднявшийся со 114-го на 42-е место в мировом рейтинге после Открытого чемпионата Австралии по теннису, разбил Харриса, финалиста, в середине первого сета и еще два раза во втором сете.

Это был его первый одиночный финал на турнире ATP после того, как он впервые выиграл событие в парном турнире на прошлой неделе в Дохе вместе со своим соотечественником Андреем Рублевым.

Он выбил блестящего Роблиффа в полуфинале в пятницу и поддержал его против Харриса.

Карацев отыграл единственные два брейк-пойнта, с которыми он столкнулся на пути к победе, менее чем за час 20 минут.

«Я очень счастлив. Это был трудный матч. (Я) очень нервничал», – добавил Карацев. «Я хочу поздравить своего соперника с финалом (гонкой). У него была отличная неделя … Я так рад, что выиграл».

JC / LL