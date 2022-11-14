Россиянин Лавров опроверг новость о его переводе в больницу в «Большой двадцатке»

Лавров опроверг сообщение Associated Press

AFP: Лавров лечился от болезни сердца

Губернатор Бали: Лавров прошел обследование в больнице и чувствует себя хорошо

НУСА ДУА, Индонезия (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник опроверг сообщение информационного агентства о том, что он был госпитализирован с сердечным заболеванием, ругая западных журналистов за то, что он назвал ложными сообщениями.

Агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц Индонезии сообщило, что Лавров был доставлен в больницу после прибытия на остров Бали для участия в саммите G20. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что 72-летний Лавров лечился от болезни сердца.

«Это, конечно, верх мошенничества», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова опубликовала видео, на котором Лавров, министр иностранных дел президента Владимира Путина с 2004 года, сидит на открытом воздухе во дворе в шортах, футболке и футболке и читает документы.

Отвечая на вопрос об отчете, Лавров сказал, что западные журналисты в течение десяти лет ложно писали, что 70-летний Путин болен.

«Это своего рода игра, которая не нова в политике», — сказал Лавров с кривой улыбкой. «Западным журналистам нужно быть более честными — они должны писать правду».

Лавров, прибывший на Бали в воскресенье вечером, сказал, что западные СМИ обычно необъективно оценивают события и игнорируют точку зрения России.

Губернатор Бали Ваян Костер сообщил агентству Рейтер, что Лавров ненадолго посетил балийскую больницу Сангла для «медицинского осмотра», но министр был в добром здравии.

«Он был в добром здравии и после осмотра сразу уехал», — сказал губернатор.

Ассошиэйтед Пресс не сразу ответило на просьбу прокомментировать их историю.

Лавров является министром иностранных дел России дольше всех с советских времен, когда Андрей Громыко, прозванный на Западе «мистером Нейтом» за его жесткую позицию, занимал этот пост в течение 28 лет.

Лавров окончил престижный Московский государственный институт международных отношений и свободно говорит на английском, французском и сингальском языках, поскольку работал советским дипломатом в Шри-Ланке.

Прежде чем стать министром иностранных дел, Лавров был постоянным представителем России в ООН.

Иногда известный на Западе как «Доктор Ноу», он известен своими язвительными замечаниями, особенно в отношении собеседников, которых он считает плохо подготовленными.

До российского вторжения в Украину Лавров неоднократно отвергал заверения американцев и британцев в том, что Путин готовится отдать приказ о вторжении.

После того, как Запад ввел против России самые жесткие в современной истории санкции, Лавров заявил, что Москва отойдет от США и их союзников и вместо этого расширит свои отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Гая Фолконбриджа и Кевина Леви

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