Автор: УИЛЛ ГРЕЙВС, спортивный писатель, AP



ТОКИО (AFP) – Мария Ласицкене должна была быть здесь пять лет назад. Политика мешала. Ела она их, пока российский прыгун в высоту готовился к Играм в Токио. READ В Москве планируется построить хоккейную академию имени Алексея Овечкина.

Она была чемпионкой мира, направлявшейся в Рио-де-Жанейро. Тогда федерация легкой атлетики России была фактически отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за последствий допингового скандала.

«Я сломал много работы, – сказал Ласицкене. «Частично я тоже».

28-летняя спортсменка закончила свое долгое ожидание, а также ожидание своей страны, сократив 2,04 метра, победив австралийку Никола Макдермотт и подарив команде, представляющей Олимпийский комитет России, первую золотую медаль за недельную встречу в изнуряющих условиях. Олимпийский стадион.

Это было непросто. У Ласицкене была проблема на 1,96 м, и она проиграла первые две попытки перед тем, как продвинуться вперед. Она ударила штангу во время своих первых прыжков на 1,98 м, а также 2,00 м. Тем не менее, она выстояла и устроила дуэль с бойким Макдермоттом.

Поднимая руки над головой, чтобы разбросанная толпа – почти полностью состоящая из других спортсменов и собравшихся представителей СМИ – ритмично аплодировала, Макдермотт улыбается и кричит «Поехали», прежде чем зашагать по рингу к пабу.