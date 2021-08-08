Россиянин Ласицкене, прыгун, выиграл первое золото ОКР на беговой дорожке

ТОКИО (AFP) – Мария Ласицкене должна была быть здесь пять лет назад. Политика мешала. Ела она их, пока российский прыгун в высоту готовился к Играм в Токио.

Она была чемпионкой мира, направлявшейся в Рио-де-Жанейро. Тогда федерация легкой атлетики России была фактически отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за последствий допингового скандала.

«Я сломал много работы, – сказал Ласицкене. «Частично я тоже».

Ну, может, больше нет.

28-летняя спортсменка закончила свое долгое ожидание, а также ожидание своей страны, сократив 2,04 метра, победив австралийку Никола Макдермотт и подарив команде, представляющей Олимпийский комитет России, первую золотую медаль за недельную встречу в изнуряющих условиях. Олимпийский стадион.

Это было непросто. У Ласицкене была проблема на 1,96 м, и она проиграла первые две попытки перед тем, как продвинуться вперед. Она ударила штангу во время своих первых прыжков на 1,98 м, а также 2,00 м. Тем не менее, она выстояла и устроила дуэль с бойким Макдермоттом.

Поднимая руки над головой, чтобы разбросанная толпа – почти полностью состоящая из других спортсменов и собравшихся представителей СМИ – ритмично аплодировала, Макдермотт улыбается и кричит «Поехали», прежде чем зашагать по рингу к пабу.

В отличие от этого, Ласицкене занимался бизнесом. Нервы начали подкрадываться к ней задолго до того, как она даже добралась до Токио, прекрасно понимая, что это может быть ее первый – и, возможно, единственный – шанс на олимпийскую золотую медаль.

Она изо всех сил старалась остановить это по мере того, как соревнования продолжались, хотя она знала, что ее товарищи по команде ROC, которые присоединились к ней в Японии, боролись за успех. Очередной раунд санкций против россиян со стороны World Athletics ограничил ОКР всего 10 спортсменами в Токио. Прошло восемь дней, и никто из членов команды ОКР не поднялся на вершину пьедестала.

«Было небольшое давление», – сказал Ласицкене. «Я знаю, какая ответственность лежит на моих плечах. По этой причине я приложил все усилия, чтобы не обернуться, а просто отвлечься от этого».

Макдермотт постарался дать ей о чем подумать. Они были единственными прыгунами, которые прошли 2,02 метра. Когда планка была поднята до 2,04, Ласицкене удалось со второй попытки. Макдермотт почти сравнялся с ней в ее третьей и последней попытке, только чтобы разрезать ленточку.

Затем стоицизм Ласицкене угас. Она начала прыгать вверх и вниз, прежде чем положить голову на руки, мечта, которую, наконец, отменили действия других.

28-летний Ласицкене – единственный прыгун – мужчина или женщина – выигравший три чемпионата мира. Победы пришли в 2017 и 2019 годах, когда ей пришлось вести две битвы одновременно. Один на верном пути. Другой – против организации, которая конкурирует под ее знаменем.

Ласицкене долгое время активно критиковала Федерацию легкой атлетики России за ее нежелание серьезно относиться к вопросам допинга, хотя ее тон смягчился после отставки бывшего президента федерации Дмитрия Шлихтина. В 2019 году, пытаясь дистанцироваться от федерации, она провела большую часть последних пяти лет, выступая в качестве сертифицированного нейтрального игрока, и это решение означает, что она не может носить цвета своей родины.

Спортивный костюм, который она носила в субботу вечером, выглядел, если не по сути, знакомым по духу с гербом Китайской Республики, заменяющим российский флаг. Затем она участвовала в гонке с флагом Китайской Республики позади нее – красным, белым и синим языками пламени, нависшими над олимпийскими кольцами. Отношения между Россией, МОК и мировой легкой атлетикой остаются проблемными.

На радостный момент эта схватка провалилась, сменившись радостью от долгожданной медали.

Украинка Ярослава Махочич завоевала бронзовую медаль. Американка Вашти Каннингем, дочь бывшего квотербека НФЛ Рэндалла Каннингема, набрала 1,96 балла, но не смогла пойти дальше и финишировала шестой.

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Спортивный обозреватель Associated Press Джеймс Эллингсворт способствовал написанию этого отчета.

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