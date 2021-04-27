Россиянин Непомнящий бросает вызов Карлсену за титул чемпиона мира

Еженедельник ММА

Результаты UFC 261: Осман Масвидал спит, Намаюнас восстанавливает пояс, Шевченко доминирует

Хотя UFC 261 состоял из трех турнирных боев, этот факт был в значительной степени омрачен мыслью о том, что это было также первое промо-мероприятие с момента пандемии, на которое будет разрешено присутствовать аншлаговое мероприятие, полное фанатов. Теперь, когда результаты UFC 261 появляются в книгах, бойцы снова привлекли к себе всеобщее внимание. Результаты UFC 261: Камару Усман против Хорхе Масвидал Камару Усман не хочет ничего, кроме как финишировать с Хорхе Масвидалем в основном матче-реванше. Он так и сделал. Осман начал с хрустом, Масвидал жалил всю первую половину первого фрейма, прежде чем Масвидал наконец приземлился. В тени своего боя с Беном Аскреном Масвидал развязал свое плоское колено, но Усман поймал его и бросил на холст. Масвидал хорошо сражался со спины, коснулся нескольких жестких локтей и в конце концов поднялся на ноги. Усман нанес удар локтем, но попытался изо всех сил, но не попал в ряд широких ударов. Масвидал нанес несколько мощных ударов ногой по ноге, но пропустил еще одну попытку летящего колена до окончания раунда. Когда начался второй раунд, Осман снова промахнулся большим и широким ударом, вызвав смешок в лицо. Через несколько секунд Масвидал проглотил этот смешок. Осман выпустил правую руку, которая потрясла голову Масвидала и заставила его упасть на холст. Осман продолжил дело двумя ударами молота, но Масвидал уже выбыл. Хотя их первый бой на UFC 251 прошел долгий путь, Осман сделал то, что он хотел сделать в матче-реванше, а именно удивительным образом прикончил Масвидала. После боя Осман, неся дочь на руках, сказал: «Без презрения, спасибо, Джорджи, ты меня вырастила». «Он вырастил меня. Он заставил меня пойти в лесной магазин. Я все еще поправляюсь. Небо – предел». https://twitter.com/ufc/status/1386172905839542277?s=20 Результаты UFC 261: Камару Усман спит Хорхе Масвидал Роуз Намаджунас возвращает себе титул потрясающим нокаутом против Чжан Вейли Роуз Намаджунас борется за идеальный бой, чтобы вернуть себе титул в полутяжелом весе. Чжан Вейли. Чжан начал набирать обороты, нанеся несколько ударов ногой по основной ноге Намаджуна. Тем не менее, Намаюнас плыл вокруг восьмиугольника, метаясь внутрь и наружу под разными углами и в постоянно меняющемся ритме. Несмотря на то, что Чжан нанес несколько ударов ногой по основной ноге, они не из тех, кто наносит большой урон. Через некоторое время Намаюнас останавливает Чжан, идущий к ней. Она ударила головой ногой, упавшей ей на спину, и отправила Чжана ей на спину. Намаюнас последовал за ней к полотну, где приземлились два молота, прежде чем рефери вмешался и помахал рукой. Чжан снова встала на ноги после того, как драка прекратилась, пытаясь аргументировать, что ей следует позволить продолжить, но у нее шатались ноги, как и она. Он был явно потрясен и не в лучшей форме. После боя Намаюнас сказал: «Я сделал это снова. Но это сделал Бог. Я действительно полагался на него». “Я лучший.” Накануне боя Намаюнас сделал несколько комментариев о борьбе с коммунизмом. Некоторые из этих комментариев были сочтены личным оскорблением Чжана. По словам Ннамонаса, это не было намерением. «Я никогда не собирался нападать на нее как на личность. Я люблю всех людей из всех культур». Намаюнас выиграла свой первый титул в полутяжелом весе в UFC, победив Джоанну Енджейчик в 2017 году. Она защищала ее в матче-реванше непосредственно перед тем, как уступить пояс Джессике Андраде. После того, как Андраде проиграл чемпионство Чжану, он победил бразильца Намагваса, прежде чем забрать пояс у Чжана в субботу вечером. Звезды, возможно, выстроились в трехстороннем матче между Намаюнасом и Енджейчиком, несмотря на то, что Намаюнас выиграл первые два матча. https://twitter.com/ufc/status/1386165142103240706?s=20 Результаты UFC 261: Роуз Намаюнас восстанавливает титул чемпиона в полутяжелом весе https://twitter.com/ufc/status/1386167442750193664?s=20 Валентина Шевченко доминирует над Джессикой Андраде, Защищая титул UFC в наилегчайшем весе, Валентина Шевченко выглядела остро в последней защите своего титула в наилегчайшем весе. Все началось быстро, подбирая смесь «один и два», которая причинила боль Джессике Андраде, прежде чем дважды вывести ее на доску. Андраде поднял ноги, но Шевченко снова ужалил ее еще одной серией ударов. Андраде попытался перенести ее на клетку, но Шевченко снова поставил Андраде на полотно. Она быстро перешла к спине Андраде и попыталась задушить голой сзади. Андраде убежал, но Шевченко прижался к ней. Андраде снова поднялась на ноги, но Шевченко наказала ее коленями, прежде чем вернуть ее на холст, в общей сложности пять удалений в первом раунде. Шевченко быстро схватил и швырнул Андраде на канвас, чтобы начать второй раунд. Шевченко стрелял в тело около двух минут, прежде чем вернуться на ноги. У Андраде была хорошая позиция, но Шевченко снова перевернул кольцо и закинул Андраде в спину. Шевченко заблокировал Андраде кросс, разряжая его жестокой атакой ударов руками и локтями, пока рефери не был вынужден остановить бой. «Мне нравится удивлять людей. Я могу все это делать», – сказала Шевченко, когда столкнулась с мыслью, что люди были удивлены тем, что она решила бороться с Андраде, который в целом считает себя хорошим борцом. Доминируя почти над всеми на своем пути, Шевченко была готова к любому сопернику, который появится в следующий раз. «Все просят драться со мной. Вот я!» https://twitter.com/ufc/status/1386158826701869059?s=20 Результаты UFC 261: Валентина Шевченко доминирует в последней защите титула, а Крис Вайдман пугающе ломает ногу, проигрывая Юрайю Холлу. 168, его подбородок обвился вокруг ноги Вайдмана. Было шокировано, что то же самое произошло с Вайдманом в субботу вечером, когда начался матч UFC 261 с Юрайем Холлом. Прежде чем битва разразилась, Вайдман нанес удар ногой по шее Холла. К несчастью для Вайдмана, когда он вернулся в бой с Сильвой, его нога была отрезана, и он обернулся вокруг ноги Холла. Вайдман потянул ногу и попытался положить ее на холст. Не было стабильности, чтобы остановить его. Кости под ногой были разрезаны пополам. Он в агонии рухнул на землю. Потрясенный, Холл подошел к другой стороне восьмиугольника и преклонил колени. Медики у ринга заблокировали ногу Вайдмана. Его поместили на канатный участок и сняли с ринга. Холл сказал после боя: «Независимо от моего ранга в будущем, если он поправится, я должен ему этот бой. Надеюсь, он сможет от него отыграться. Я все еще один из лучших, Крис», – поначалу изо всех сил старался сохранять хладнокровие. https://twitter.com/danawhite/status/1386153535356743681?s=20 https://twitter.com/ufc/status/1386151546338123776?s=20 Результаты на UFC 261: удары по ногам Криса Вайдмана, победа Юрии Холла техническим нокаутом https: //twitter.com/ufc/status/1386151546338123776?s=20 //twitter.com/espnmma/status/1386153164555137024?s=20 Энтони Смит нокаутирует Джимми Краута ударом сломанной ноги. Энтони Смит и Джимми Краут играют куриная игра с первого звонка. Смит полагался на колющий джеб, в то время как Крут полагался на свои низкие удары ногой по основной ноге, чтобы выполнить свою работу. Двое мужчин приземлились в течение первого раунда, ожидая, пока другой не дрогнет. Ближе к концу первого раунда Смит нанес удар, который повредил левую ногу Крута и отправил его на доску. В мгновение ока Крут отскочил тейкдауном и схватил Смита атакой земли и удара. Смит ненадолго встал на ноги, но Курт снова поместил его на холст еще до окончания тура. Краут едва смог встать на левую ногу, когда вернулся в свой угол. Перед началом второго раунда доктор в первом ряду попросил Крута выйти вперед. Колеблющийся врач сразу рекомендовал прекратить борьбу. Конечно, Крут был расстроен. Он хотел продолжить, но Смит, как спортсмен, сразу же встретил Кройта через клетку и обнял его. После боя Смит сказал: «Даже в 32 года, 51 бой, я все еще поправляюсь». https://twitter.com/espnmma/status/1386145029442396162?s=20 Результаты UFC 261: Энтони Смит останавливает Джимми Крутта Джон Джонс подверг сомнению утверждение Даны Уайта о том, что он хотел $ 30 млн на бой с результатами основного турнира Ngannou UFC 261 UFC 261 Main Card : Камару Усман победил Хорхе Масвидала нокаутом (удары руками) в 1:02, главное событие R2Co: Роуз Намаюнас победила Чжан Вейли нокаутом (удар головой и кулаками) с 1:18, R1 Валентина Шевченко победила Джессику Андраде техническим нокаутом (удары руками и локтями) ) в 3:19, R2: Урия Холл победил Криса Вайдмана техническим нокаутом (травма ноги) в 12:17, R1, Энтони Смит победил Джимми Краута техническим нокаутом (доктор останавливается) в 5:00, R1 Отборочные турниры UFC 261, Рэнди Браун победил Алекса Оливейру впереди (сзади) – удушает голый) На 2:50, в первом раунде, Дуайт Грант победил Стефана Секулича раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28) Брендан Аллен победил Карла Роберсона, встав на колени (коленная планка) 4 : 55, первый раунд Патрик Сабатини защитил Тристана Коннелли единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) U FC 261 Ранние отборочные турниры Данаа Батгерел победил Кевина Нативидада техническим нокаутом (удары руками), 0:50, R1 Казула Варгас победил Ронгжу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-26) Джеффри Молина победил Аорикиленга единогласным решением судей (29-28). , 29-28, 29-27) Ариан Карнеллуси победила Лян На техническим нокаутом (удар кулаком) за 1:28, R2