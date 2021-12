Россиянин, обвиненный в Бостоне в глобальной хакерской схеме, — это не «просто гражданин России», — заявил прокурор, призывая ответчика не вносить залог.

Кусто сказал Бюллеру, что Клеучин может легко бежать из страны, если его освободят до суда.

«Насколько мы понимаем, он не просто гражданин России», — сказал Кусто. «Это гражданин России, который нанимает бывшего офицера военной разведки, и в его записях интернет-провайдера есть фотография Почетной медали президента Российской Федерации».

Эти факторы, сказал Кусто, наряду с, казалось бы, огромным состоянием Клюшина и отсутствием договора об экстрадиции между Соединенными Штатами и Россией, существенно повлияли на его содержание под стражей на время рассмотрения дела.

«Это указывает правительству на то, что у него есть связи, которые могут облегчить его отъезд — новый паспорт, поддельное удостоверение личности, поездка в Канаду, прогулка на лодке», — сказал Кусто. «Что предлагается [by the defense] в том, что он живет в квартире в 150 ярдах от Бостонской гавани. С браслетом он, вероятно, сможет выйти из здания на лодку за считанные минуты ».

Адвокат Клюшина Максим Немцев ответил, что отсутствие договора об экстрадиции между Соединенными Штатами и Россией «не подтверждено» в отношении права его подзащитного на досудебное освобождение.

«Клюшин, как и любой другой обвиняемый в этом суде, считается невиновным, — сказал г-н Немцев во время слушания. — Его личная история свидетельствует о [that he is] Заботливый и отзывчивый отец, который разделяет тесную связь со своими пятью детьми. Он много путешествовал по миру, в том числе по Соединенным Штатам. Он всегда путешествовал под своим именем ».

Немцев добавил, что Клюшин «обвиняется в преступлениях, от которых он намерен полностью защищаться».

Прокурор США Натаниэль Р. Минделл сообщил журналистам в понедельник, что Клюшин оставался в России в течение многих лет, предположительно участвуя в хакерской афере, и что он был арестован в марте во время посещения Швейцарии, а затем был экстрадирован в Бостон для предъявления федеральным обвинениям. Обвинения были раскрыты в понедельник.

Мендель сказал, что Клюшин поддерживает «обширные отношения с администрацией президента Российской Федерации», и эта должность в настоящее время занимает президент Владимир Путин. Клюшину и подсудимым были предъявлены федеральные обвинения в Бостоне, поскольку некоторые компьютерные серверы, использованные в предполагаемой схеме, находились в Массачусетсе.

В понедельник федеральная прокуратура заявила, что Клюшин был среди пяти обвиняемых, все россияне, которые предположительно участвовали в хакерских атаках и инсайдерской торговле. Остальные четверо обвиняемых по-прежнему находятся на свободе.

Одним из разведенных обвиняемых является Ермаков, которому, по словам Менделя, уже предъявлено обвинение в федеральном обвинении за попытки России повлиять на президентские выборы 2016 года и взломать международные спортивные организации, наказывающие российские спортивные команды за незаконное употребление наркотиков.

Ермаков, 35 лет, бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ), военной разведки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, по данным офиса Менделя и Альберта Мюррея, ответственного специального агента. Вашингтона. , Округ Колумбия, полевой офис ФБР.

По данным прокуратуры, Клюшин, Ермаков и третий россиянин, 33-летний Николай Румянцев, работали в московской ИТ-компании М-13, ИТ-решения которой использовались «Администрацией Президента Российской Федерации. Правительство Российской Федерации и министерства, федеральные администрации, региональные органы исполнительной власти, коммерческие компании и государственные учреждения ».

Прокуроры заявили, что трое мужчин также предлагали инвестиционные услуги в обмен на до 60 процентов прибыли. Прокуратура утверждала, что в какой-то момент во время предполагаемой аферы группа получала 66-процентный доход от инвестиций, которые они сделали примерно в 149 различных компаниях. Информация была предоставлена ​​другим обвиняемым, которую они затем использовали для беседы один на один, утверждают прокуроры.

Подсудимые опознали других подсудимых как Игоря С. Сладков, 42, и Михаил Ф.

Во время слушаний в среду Кусто выявил некоторые признаки богатства Клюшина, о котором, по его словам, власти США не получили полной картины.

«В конце февраля 2020 года, чуть более 18 месяцев назад», на одном из счетов ценных бумаг Клюшина в иностранном банке было «почти 6,8 миллиона долларов собственного капитала». Кроме того, по словам Кусто, прокуратура представила суду вексель о продаже «яхты Ключена примерно на 4 миллиона долларов».

Немцев, адвокат, также затронул вопрос богатства своего подзащитного и сказал, что его не следует лишать права на освобождение под залог.

«Г-н Ключен не отрицает, что он относительно богат и имеет доступ к активам, — сказал г-н Немцев. — Многие из его активов были заморожены … взыскание под залог и другие суды ».

Он сказал, что Клеушен даже будет готов нанять частную охрану, которая будет следить за ним 24/7 в Бостоне, чтобы гарантировать, что он соблюдает все условия досудебного освобождения.

Косто отказался от этой идеи.

«Правительство будет решительно возражать против возможности обвиняемого арендовать частную тюрьму в качестве альтернативы нормальным условиям содержания для всех остальных обвиняемых, содержащихся в этой области», — сказал Кусто.

