Россиянин обвиняется в киберпреступности | Новости, спорт, вакансии

Обвинение было объявлено в пресс-релизе прокуратуры США в Кливленде. Согласно судебным документам, 38-летний Владимир Дунаев был членом транснациональной киберпреступной организации, которая развернула компьютерного банковского трояна и набор вредоносных программ-вымогателей, известных как «Trickbot».

Киберпреступнику из России предъявлено обвинение | Новости, спорт, Джобс Дунаев, экстрадированный из Южной Кореи 20 октября, обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и банковского мошенничества, в заговоре с целью отмывания денег и множественных денежных переводах. Мошенничество, банковское мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Он не признал себя виновным и отказался от слушания.

Это дело, переданное американскому судье Соломону Оливеру-младшему, является результатом четырехлетнего расследования, проведенного Кливлендским полевым офисом ФБР. запущен. Недавно рабочая группа по программам-вымогателям и цифровому вымогательству ликвидирует кластеры программ-вымогателей и разрушает экосистему киберпреступников, которые позволяют программам-вымогателям существовать и угрожают нашей критически важной инфраструктуре ».

Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако в версии. В случае признания его виновным по всем пунктам обвинения Дунаеву грозит максимальное наказание в виде 60 лет лишения свободы.

Заместитель директора ФБР Пол Абате заявил, что преследование киберпреступников требует большого терпения, опыта и ресурсов. По словам исполняющего обязанности прокурора США Бриджит М. Бреннан из Северного округа Огайо, вредоносная программа Trickbot была разработана для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру.

Согласно обвинительному заключению, Дунаев якобы был соучастником заговора, работая разработчиком вредоносного ПО для группы Trickbot. Дунаев якобы выполнял различные работы по поддержке вредоносного ПО Trickbot, в том числе помогал скрыть эту программу от обнаружения программным обеспечением безопасности. «Но у ФБР долгая память, и оно будет гарантировать, что злоумышленники не смогут избежать обнаружения или избежать всего бремени правоохранительных действий», – сказал Абате.

Ранее в этом году Министерство юстиции объявило об аресте и суде над Аллой Витте, гражданкой Латвии, обвиняемой в ее участии в группе Trickbot. «Но у ФБР долгая память, и оно будет гарантировать, что злоумышленники не смогут избежать обнаружения или избежать всего бремени правоохранительных действий», – сказал Абате.

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