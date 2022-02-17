Нет ничего лучше двойной игры после крупной олимпийской победы. (Фото АП)

Российские спортсмены, похоже, не сбиваются с пути в Пекине.

Российский олимпийский конькобежец Даниил Алдушкин поднял два средних пальца после того, как во вторник занял первое место в командном полуфинале преследования, а позже дал странное объяснение, когда его действия были озвучены публично.

По словам 20-летнего Алдушкина, его действия ни к кому не несли никакой злобы.

«Я поднял руку, у меня есть моя первая медаль, моя первая Олимпиада», Об этом Алдушкин рассказал RT.com.. «Я ничего подобного не имел в виду. Извините, если это кого-то обидело».

Вызывающее празднование Алдошкина было относительно недолгим: РПЦ в конечном итоге не смогла взять золото в финале и остановилась на серебре.

«На финише эмоции взяли верх, — рассказал RT глава Федерации лыжного спорта России Алексей Кравцов. В этой процедуре не было подтекста. Приносим свои извинения, если кто-то воспринял эту ситуацию иначе и кого-то обидел. От имени Федерации лыжного спорта России приносим свои торжественные извинения.

Российские спортсмены не уклонялись от негативного внимания к Играм в Пекине, поскольку звезда фигурного катания Камила Валеева была замешана в предполагаемом допинговом скандале, который в значительной степени омрачил Олимпиаду. В конце декабря у 15-летнего подростка был положительный результат на запрещенное сердечное лекарство, но Международный олимпийский комитет разрешил ему продолжить соревнования в Пекине во время расследования.

Россия прославилась крупным допинговым скандалом после Игр в Сочи в 2014 году, что побудило Международный олимпийский комитет отстранить страну от участия в последующих Олимпийских играх. Российским спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом с зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

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