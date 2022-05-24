Россиянин приговорен к пожизненному заключению на первом в Украине судебном процессе по военным преступлениям | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (Associated Press) – Захваченный российский солдат, признавшийся в убийстве мирного жителя, был приговорен украинским судом в понедельник к максимальному пожизненному заключению на фоне признаков того, что Кремль, в свою очередь, может привлечь к ответственности некоторых боевиков, убивших мирного жителя. гражданский. Сдали на сталелитейных заводах в Мариуполе.

Между тем, в редком публичном выражении оппозиции войне со стороны российской элиты ветеран кремлевской дипломатии подал в отставку и направил своим зарубежным коллегам резкое послание, в котором он сказал о вторжении: «Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля».

К этому призвал и президент Украины Владимир Зеленский. «Максимум» Санкции против России в видеообращении к мировым лидерам и руководителям на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

А на поле боя разгорелись ожесточенные бои в Донбассе на востоке, так как российские войска усилили свои обстрелы. Города, не находящиеся под контролем России, постоянно подвергались бомбардировкам, а украинский чиновник заявил, что российские силы нацелились на мирных жителей, пытающихся бежать.

На первом из множества судебных процессов по военным преступлениям, проводимых Украиной, выступил российский цензор. 21-летний Вадим Шишимарин был осужден за убийство 62-летнего мужчины, который был ранен выстрелом в голову в деревне на северо-востоке Сумской области в первые дни войны.

Шишимарин, военнослужащий танковой части, заявил, что выполняет приказ, и извинился перед вдовой мужчины в суде.

Назначенный Украиной защитник Виктор Овсяников заявил, что его клиент не был готов «Жестокое военное противостояние» И большие потери понесли русские войска при вторжении. Он сказал, что возобновит.

Это так, заявил украинский правозащитник Владимир Яворский. «Очень жестокое наказание за убийство одного человека во время войны». Но Ариф Абрахам, британский адвокат по правам человека, сказал, что суд состоялся. «С тем, что кажется полным и справедливым судебным процессом», В том числе доступ к адвокату.

Украинская прокуратура расследует тысячи возможных военных преступлений. Российские силы в Мариуполе разбомбили театр, где укрывались мирные жители, и родильный дом. После ухода Москвы из Киева несколько недель назад в таких городах, как Буча, были обнаружены массовые захоронения, а улицы усеяны трупами.

Перед вынесением приговора Щемарину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не может защитить солдата, но рассмотрит возможность попытаться сделать это. По другим каналам.

Мэри Эллен О’Коннелл, эксперт по международному праву в Университете Нотр-Дам, сказала, что суд над Шишимарином может доказать «Чрезвычайно вредно для украинских солдат в руках России». Она заявила, что Россия может решить провести «Имитационные испытания» От украинцев для поднятия боевого духа своих солдат и распространения дезинформации.

«Возможно, это произошло бы и без того, чтобы украинцы начали судебные процессы», — сказал О’Коннелл. «Но время предполагает, что украинцы должны были и, вероятно, все еще должны, чтобы русские не могли сказать: «Мы делаем с их солдатами только то, что они сделали с нашими».

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