Россиянин Пригожин говорит, что Бахмут не падет в ближайшие два дня

Основатель группы Wagner Евгений Пригожин заявил в пятницу, что город Бахмут вряд ли будет захвачен силами наемников в ближайшие два дня, поскольку вспыхнули бои из-за украинских солдат, укрывшихся во импровизированной «крепости» на юге города. Украинский город Бахмут, известный в России под своим советским названием Артемовск, лежит в руинах после нескольких месяцев ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками, которые называют его «мясорубкой».

«Пахмут еще не взят», — сообщил Пригожин в аудиообращении, опубликованном в Telegram. «Маловероятно, что Бахмут будет взят завтра или послезавтра». «Есть квартал, известный как «самолет» — это как бы неприступная крепость из русла многоэтажных домов на юго-западе Бахмута, где идут невероятно напряженные бои».

Россия пыталась захватить Бахмут с лета прошлого года в самом продолжительном и кровопролитном сражении войны, но украинские защитники выстояли. Если Россия захватит этот город, он послужит плацдармом для наступления на два больших, давно желанных города в Донецкой области: Краматорск и Славянск.

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