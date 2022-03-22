Россиянин Рылов лишился Speedo после участия в закрытых матчах Путина.

Олимпийские игры в Токио-2020. Плавание. 200 м на спине. Мужчины. Финал. Токийский центр водных видов спорта. Токио, Япония.

(Рейтер) Производитель купальников Speedo прекратил спонсорство российского олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова после того, как он посетил митинг, организованный президентом России Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, сообщает новостной сайт Олимпиады.

Руководящий орган мирового спорта, FINA, заявил в заявлении, размещенном на веб-сайте по плаванию SwimSwam, что он «глубоко разочарован» появлением Рылова на митинге и что он расследует этот вопрос.

Рылов, который выиграл золото на 100 м и 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио в прошлом году, был среди восьми спортсменов, идентифицированных на митинге в пятницу с буквой «Z» на его одежде, сообщили в Играх.

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Российские силы использовали букву «Z» в качестве опознавательного знака на своих транспортных средствах в Украине после вторжения Москвы в соседнюю страну, которое они назвали «специальной военной операцией».

Некоторые сторонники вторжения также использовали этот символ.

«После посещения стадиона «Лужники» в Москве на выходных Speedo может подтвердить, что он немедленно прекратил спонсорство Рылова», — цитирует Speedo заявление Insidethegames.

«Мы самым решительным образом осуждаем войну в Украине и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта».

Speedo и Fina не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях. Агентство Reuters также запросило комментарий у Рылова через Российскую федерацию плавания.

В сообщении добавлено, что Speedo пожертвует оставшуюся сумму гонорара Рылова Верховному комиссару ООН по делам беженцев.

FINA уже отменила чемпионат мира по плаванию среди юниоров, который должен был состояться в Казани в связи с вторжением России в Украину. Подробнее

Он также отозвал приказ FINA, выданный Путину в 2014 году. Подробнее

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(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Под редакцией Питера Резерфорда

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