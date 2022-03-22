Россиянин Рылов лишился Speedo после участия в закрытых матчах Путина.

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(Рейтер) Производитель купальников Speedo прекратил спонсорство российского олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова после того, как он посетил митинг, организованный президентом России Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, сообщает новостной сайт Олимпиады.
Руководящий орган мирового спорта, FINA, заявил в заявлении, размещенном на веб-сайте по плаванию SwimSwam, что он «глубоко разочарован» появлением Рылова на митинге и что он расследует этот вопрос.
Рылов, который выиграл золото на 100 м и 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио в прошлом году, был среди восьми спортсменов, идентифицированных на митинге в пятницу с буквой «Z» на его одежде, сообщили в Играх.
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Российские силы использовали букву «Z» в качестве опознавательного знака на своих транспортных средствах в Украине после вторжения Москвы в соседнюю страну, которое они назвали «специальной военной операцией».
Некоторые сторонники вторжения также использовали этот символ.
«После посещения стадиона «Лужники» в Москве на выходных Speedo может подтвердить, что он немедленно прекратил спонсорство Рылова», — цитирует Speedo заявление Insidethegames.
«Мы самым решительным образом осуждаем войну в Украине и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта».
Speedo и Fina не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях. Агентство Reuters также запросило комментарий у Рылова через Российскую федерацию плавания.
В сообщении добавлено, что Speedo пожертвует оставшуюся сумму гонорара Рылова Верховному комиссару ООН по делам беженцев.
FINA уже отменила чемпионат мира по плаванию среди юниоров, который должен был состояться в Казани в связи с вторжением России в Украину. Подробнее
Он также отозвал приказ FINA, выданный Путину в 2014 году. Подробнее
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(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Под редакцией Питера Резерфорда
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