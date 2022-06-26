Россиянин Савченко Борис выиграл чемпионат Ченнаи | шахматные новости

Большой российский классификатор Савченко Борис (8.5), с превосходным преимуществом международного мастера на тай-брейке Нитин Сентелвилль (Индия) становится чемпионом Chennai Open по теннису 2022 года после 10-го тура 13-го Международного открытого турнира по шахматам в Ченнаи в воскресенье.

Лидер чемпионата Нитин принял предложение генерального директора Алексея Федорова (Беларусь) о досрочном выходе и набрал 8,5 балла. Ничья на верхней доске у Савченко дала Борису шанс поймать Нитина, что россиянин тут же и сделал, одержав тяжелую победу над М. Аруниак Гош . ГМ Савченко забрал домой сверкающий Chennai Trophy и денежный приз в размере рупий. 300000, а занявший второе место И.М. Нитин получил рупий. 2,00,000.

В швейцарском турнире с участием 275 игроков в 10-м раунде принимают участие 11 гроссмейстеров и 14 международных мастеров из 36 игроков, обладающих титулом.

Итоговые позиции: 1-2 Савченко Борис (Россия), Нитин С (Индия) 8,5, 3-4 Федоров Алексей (Беларусь), Шрихари Л.Р. (Индия) 8,0, 5-14 Ступак Кирилл (Беларусь), Равичандран Сиддхарт Ароньяк Гош, Дипан Чаккраварти Дж. (Вся Индия), Нгуен Дык Хоа (Вьетнам), Гусейн Химал (Индия), Нгуен Ван Хой (Вьетнам), Хари Мадхаван Н.Б., Картикеян П., Лаксман Р.Р. (Вся Индия) 7,5 балла

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