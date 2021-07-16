Россиянин сидит в тюрьме на 3,5 года после того, как его сосед пожаловался на то, что шумит ночью

Русский мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы за беспокойство соседа. По имеющимся данным, 47-летний Юрий Кондратьев каждую ночь около двух часов шумел лошадьми и не давал своим соседям спокойно спать. После этого сосед подал на него не менее 80 жалоб. Но местная полиция всегда наказывала его без каких-либо строгих мер.

Люди издают звуки лошади от разочарования

Согласно протоколу милиции, мужчина, приехавший из российского города Нижнего Новгорода, проживал со своей женой. В 2018 году жена оставила его одного, что отразилось на его психическом состоянии. Его сосед упомянул, что Юрий вёл себя странно после того, как жена ушла от него, и начал громко играть музыку посреди ночи. Когда соседи жаловались на его поведение, он заменял это звуком бегающей лошади или ее храпом.

Сосед предложил мужчине пройти медицинское обследование, и в итоге он подвергся новым пыткам.

После этого соседи посчитали, что у него могут быть какие-то психические проблемы, требующие надлежащего лечения. Когда они предложили Юрию пройти курс лечения, он представил документ от терапевта, в котором указал, что он психически здоров.

По словам соседа, в период с апреля 2018 года по декабрь 2020 года они подали на Юрия 80 жалоб. После этого полиция оштрафовала россиянина до тех пор, пока его не арестовали. Теперь суд приговорил Юрия Кондратьева к 3,5 годам лишения свободы.

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