Россиянин сменил гражданство, чтобы избежать дисквалификации на Уимблдоне: отчет

Согласно сообщению The Times, российская теннисистка обошла запрет Уимблдона на всех участников из своей страны, сменив национальность на грузинку. Нателла Дзаламидс, 29-летняя теннисистка, занимающая 44-е место в мировом парном разряде, сыграет в женском парном разряде с сербкой Александрой Крунич, когда турнир начнется 27 июня.

Организаторы Уимблдона, Всеанглийский клуб, объявили в апреле, что игрокам из России и Беларуси будет запрещено участвовать в соревнованиях в этом году после вторжения России в Украину.

Но представитель Всеанглийского клуба заявил The Times, что они бессильны вмешаться в изменение гражданства Дзаламидзе, поскольку это касается Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), и что она соответствует требованиям для вступления. .

«Гражданство игроков, определяемое как флаг, под которым они играют на профессиональных турнирах, — это согласованный процесс, регулируемый Туром и ITF», — сказал представитель.

Запрет Уимблдона для игроков из России и Беларуси вызвал враждебную реакцию в других частях теннисного мира, поскольку WTA и ATP, мужской эквивалент, лишили турнир очков в турнирной таблице.

Ни один из других турниров Большого шлема не последовал примеру Уимблдона, а на прошлой неделе Открытый чемпионат США объявил, что российским и белорусским игрокам будет разрешено соревноваться под нейтральным флагом.

Продвижение

Запрет Уимблдона снял множество лучших игроков, в том числе первую ракетку мира среди мужчин и чемпиона US Open Даниила Медведева, а также двукратную победительницу Викторию Азаренко.

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