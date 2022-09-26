Россиянка Александрова выиграла титул в Сеуле, победив Остапенко

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(Рейтер) Россиянка Екатерина Александрова одержала победу со счетом 7-6(4) 6-0 над первой сеяной Еленой Остапенко, которая повредила ногу в матче, в финале Korea Open в воскресенье и выиграла свой третий женский тур WTA. прозвище.
Это был второй титул в сезоне для 27-летней Александровой, которая заняла 24-е место в мире и заняла второе место на турнире WTA 250 в Сеуле.
Александрова была вынуждена догонять большую часть стартового сета против агрессивной игры бывшей чемпионки Открытого чемпионата Франции.
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Но благодаря превосходному плотному охвату и лучшему контролю над невынужденными ошибками россиянка трижды отскочила от срыва, а также сохранила сет-пойнт, чтобы заставить свой тай-брейк выиграть первый сет.
Остапенко, выигравшая титул Korea Open и свой первый трофей Большого шлема на «Ролан Гаррос» в 2017 году, повредила правую ногу во втором сете и нуждалась в медицинской передышке для лечения на поле.
Латвия не смогла выстоять после травмы, поскольку Александрова пробежала сет и завершила матч победным ударом слева, 27-м в матче.
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Репортаж Судипту Гангули Редактирование Химани Саркар
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